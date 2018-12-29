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12:55 (мск), источник: Интерфакс

РЖД получили первый вагон «обновленного плацкарта»

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — «Дочка» ОАО «Российские железные дороги» — АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — получила первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, сообщили журналистам в ФПК.

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«Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО “РЖД” по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО “ФПК” Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона», — говорится в сообщении.

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«В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», — отмечает компания.

РЖД планировали до конца 2018 года изготовить и запустить в тестовую эксплуатацию один вагон «обновленного плацкарта». 10 декабря на Казанском вокзале в Москве монополия представила полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером.

Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на выставке «Транспорт России» в ноябре.

«Тамбовский вагоноремонтный завод» (Тамбовский ВРЗ, филиал АО «Вагонреммаш», ВРМ) специализируется на ремонте пассажирских вагонов всех типов.

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