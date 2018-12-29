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19:13 (мск), источник: РИА Новости

Росстат улучшил оценку роста ВВП в 2016 и 2017 годах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2017 году до 1,6% с 1,5%, в 2016 году — до роста 0,3% с падения в 0,2%, следует из опубликованных в субботу данных службы.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее сообщал, что показатель роста ВВП России по итогам 2017 года в 1,5% будет пересмотрен в сторону повышения вслед за существенной корректировкой данных по росту промышленного производства.

Росстат в июне повысил оценку темпов роста промышленного производства в России за 2017 год до 2,1% с предыдущей оценки в 1%.

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