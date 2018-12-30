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00:18 (мск), источник: Интерфакс

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Ростуризм получил уведомление о прекращении с 29 декабря туроператорской деятельности ООО «Атурис-тур», сообщило ведомство в субботу.

Источник: AP 2018

«Федеральное агентство по туризму информирует о том, что 29 декабря 2018 года от ООО “Атурис-тур” получено уведомление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта», — говорится в сообщении.

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Гражданская ответственность «Атурис-тур» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 миллионов рублей в страховой компании «Якорь». Размер фонда персональной ответственности составляет 115 202 рубля.

Туроператор предлагал экскурсионные маршруты по многим направлениям, в частности, в Израиль, Литву, Латвию, Грецию, Польшу, Узбекистан, Португалию, а также лечебные туры во многие санатория и SPA-центры Европы и ближнего зарубежья. Кроме того, компания предлагала туры по России.

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