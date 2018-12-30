Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процентов
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля, и к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля, и к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6%, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара. В рублях стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей — почти столько же она стоила и год назад.
В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что нет никаких оснований говорить о нестабильности рубля.
На минувшей неделе на торгах мировые цены на нефть марки Brent впервые с июля 2017 года упали ниже отметки в 50 долларов за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.
Инвесторы отреагировали таким образом на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря
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