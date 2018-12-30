Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процентов

Источник: РИА Новости

Стоимость нефти марки Brent за текущий год упала на 21,6%, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара. В рублях стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей — почти столько же она стоила и год назад.

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Курс рубля будет стабильным

В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что нет никаких оснований говорить о нестабильности рубля.

Он отметил, что основными факторами, которые в последнее время влияют на курс российского рубля, являются санкции и изменения цен на энергоносители.

Падение нефтяных цен

На минувшей неделе на торгах мировые цены на нефть марки Brent впервые с июля 2017 года упали ниже отметки в 50 долларов за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Инвесторы отреагировали таким образом на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.