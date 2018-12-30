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06:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Планируй отпуск зимой. Что будет с ценами на отдых в 2­019 году

Где россияне будут отдыхать в 2019 году, какие туристические направления могут подорожать, а какие наоборот — подешеветь, АиФ.ru узнал у участников рынка.

Источник: Reuters

Куда поедут россияне?

По данным туроператора «Библио-Глобус», в летнее время самыми популярными у соотечественников направлениями для отдыха будут: Россия, Кипр, Турция, Греция, Тунис, Болгария, Черногория, Италия, Испания и Чехия. В зимний сезон граждане предпочитают путешествовать по России (48% от общего числа проданных туров), а еще в Таиланд (16,8%) и в Индию (9,4%). Другие популярные страны для «зимовки» — ОАЭ, Чехия, Кипр, Доминиканская республика, Турция, Андорра и Болгария.

«Также в зимнем сезоне и, в частности, на праздничные даты наблюдается рост интереса к российским направлениям.

Спрос по раннему бронированию в зимнем сезоне на курорты России превышает прошлогодние показатели на 11,6%.

Среди российских направлений наибольшей популярностью пользуются туры в Сочи, в особенности на курорты Красной Поляны, в этом году заметно вырос спрос на отдых в Крыму», — рассказали АиФ.ru в пресс-службе оператора.

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По данным руководителя отдела по связям с общественностью Tutu.ru Натальи Анисимовой, интерес к отдыху в Европе снижается. Об этом говорит динамика спроса на авиабилеты на новогодние праздники, которая на 9% ниже, чем годом ранее. Связано это со снижением уровня доходов населения и с девальвацией рубля.

При этом самые быстрорастущие у наших путешественников направления — это Ереван и Стамбул, рост популярности по которым составил почти 50%. «У Стамбула феноменальный рост по итогам года: с 18 места на 11. Есть все предпосылки, что перелеты в Стамбул войдут в десятку популярных уже в 2018 году.

При этом Ереван занимает второе место после Кишинева. И, возможно, в 2019 году станет самым популярным направлением (Кишинев теряет популярность). Также, судя по наметившимся тенденциям, в следующем году сохранят популярность такие города, как Баку и Ташкент», — рассказала Анисимова АиФ.ru.

Поездами и самолетами

На стоимость авиаперелетов влияют самые разные факторы. Это цены на топливо, налоги, наличие (или отсутствие) льгот для авиакомпаний, сезон, инфляция, экономическая ситуация, конкуренция между перевозчиками, спрос. Все они будут влиять на цены на билеты и в 2019 году.

Как замечает Анисимова, несколько лет подряд перелеты дорожают в пределах 5%. Если не будет серьезных потрясений, под конец следующего года билеты на самолет станут дороже на эту цифру.
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«В этом году авиаотрасль столкнулась с серьезным подорожанием керосина, вынудившим авиакомпании увеличивать сборы, а в некоторых случаях делать это и не один раз, что подтверждает очень существенное влияние ситуации на топливном рынке на экономику воздушного транспорта.

Мы изучили стоимость авиабилетов, предполагающих перелет туда-обратно внутри страны в течение января-ноября 2017 и 2018 годов. Если средний тариф за этот период вырос только на 2,2%, то средний размер включенных в стоимость билетов сборов (речь идет о расходах на топливо и обслуживание в аэропорту) — на 13,5%. И именно сборы внесли наибольший вклад в подорожание перелетов для пассажиров в 2018 году. В случае подорожания авиакеросина, в 2019 году такая тенденция может сохраниться», — прогнозирует директор авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Сильные валютные колебания в апреле и августе добавили к стоимости авиабилетов 6 — 7%.

Если в 2019 году доллар и евро не подорожают к рублю, на зарубежных направлениях могут сохраниться текущие цены, не исключает эксперт.

«Скорее всего, железнодорожные билеты ждет небольшое подорожание, что будет обусловлено ростом цен на топливо и ростом налогов. По нашим данным, средние цены билеты довольно стабильны: колебания в пределах 5−6%. По итогам 2018 года, средние цены снизились примерно на 6,5%. В 2017 году цены снизились на 3,7%, в 2016 — повысились на 5,7%, в 2015 — повысились на 5,4%», — рассказывает Анисимова.

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Что подешевеет?

И, главный вопрос, — что в следующем году может подешеветь. Прежде всего ценник снизится на те направления, куда придут лоукостеры и скоростные сидячие поезда, уверены опрошенные АиФ.ru эксперты.

«В 2019 году лоукостеры продолжат влиять на снижение стоимости авиабилетов на отдельных направлениях. На те маршруты, куда приходят бюджетные перевозчики, цена может снижаться на 10−15%. Например, запуск рейсов лоукостера в Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми увеличил рост спроса на это направление. К тому же, после этого Тбилиси вошел в топ-3 популярных направлений на новогодние праздники с вылетом из этих городов, хотя ранее столица Грузии замыкала топ-10 или даже не входила в него», — поясняет Рябоштан.

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