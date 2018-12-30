Сбербанк повысит ставки по двум видам краткосрочных вкладов до 7,4%

«Сбербанк повышает c 30 декабря 2018 года ставки и меняет условия по новогодним промовкладам “Без паспорта” и “Большие планы” со сроком пять месяцев до 7,4% годовых. Ранее ставка по вкладам на пять месяцев составляла 6,5%. Ставка по вкладу “Без паспорта” и “Большие планы” на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%», — говорится в сообщении Сбербанка.