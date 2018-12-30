Сбербанк повысит ставки по двум видам краткосрочных вкладов до 7,4%
Сбербанк планирует повысить ставки по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы». Они составят 7,4% годовых на пять месяцев.
Сбербанк планирует повысить ставки по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы». Они составят 7,4% годовых на пять месяцев.
«Сбербанк повышает c 30 декабря 2018 года ставки и меняет условия по новогодним промовкладам “Без паспорта” и “Большие планы” со сроком пять месяцев до 7,4% годовых. Ранее ставка по вкладам на пять месяцев составляла 6,5%. Ставка по вкладу “Без паспорта” и “Большие планы” на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%», — говорится в сообщении Сбербанка.
Вклады по этим ставкам можно открыть по 31 января 2019 года включительно. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. руб. Пополнение и частичное снятие средств в данном случае не предусмотрено. Сроки размещения — 5 или 12 месяцев.