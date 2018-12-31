Украине предсказали огромные убытки от расширения антироссийских санкций
Украина может понести миллиардный убыток
Украина может понести миллиардный убыток
«По итогам 2017 года объем экспорта в РФ составил $4 млрд 912,1 млн. Снижение украинского экспорта в РФ (без новых санкций) по итогам
По его словам, совокупные потери составят $1 млрд, а это весьма серьезно для Украины, так как резко вырастет отрицательного сальдо внешнеторгового баланса страны, которое и так увеличивается и несет риск для экономики страны.
Кроме того, попавшие под российское эмбарго украинские товары не найдут нового рынка сбыта, а это грозит разорением предприятий и потерей рабочих мест украинцами.
«Ряд позиций эмбарго ограничивает возможности Украины выпускать продукцию машиностроения, что еще больше ослабит отраслевую структуру экономики страны <…> Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен», — добавил Погребинский.
29 декабря правительство России опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
В Москве отметили, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ всего лишь отвечает на санкции Киева.
Так, в 2015 году Украина впервые ввела ограничения в отношении России и в дальнейшем их расширяла.
Москва ввела ответные санкции в ноябре 2018 года, включив в санкционный список 322 физических и 68 юридических лиц, в том числе главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.