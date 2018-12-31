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08:50 (мск), источник: Известия

Украине предсказали огромные убытки от расширения антироссийских санкций

Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, экспорт Украины в РФ в 2019 году упадет на 20%, а тысячи украинцев рискуют потерять работу.

«По итогам 2017 года объем экспорта в РФ составил $4 млрд 912,1 млн. Снижение украинского экспорта в РФ (без новых санкций) по итогам января-октября 2018 г. составило 7,1%. Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения экспорта приблизительно на 20% (12% падения от санкций +8% общего тренда)», — написал эксперт в Facebook.

По его словам, совокупные потери составят $1 млрд, а это весьма серьезно для Украины, так как резко вырастет отрицательного сальдо внешнеторгового баланса страны, которое и так увеличивается и несет риск для экономики страны.

Кроме того, попавшие под российское эмбарго украинские товары не найдут нового рынка сбыта, а это грозит разорением предприятий и потерей рабочих мест украинцами.

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«Ряд позиций эмбарго ограничивает возможности Украины выпускать продукцию машиностроения, что еще больше ослабит отраслевую структуру экономики страны <…> Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен», — добавил Погребинский.

29 декабря правительство России опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

В Москве отметили, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ всего лишь отвечает на санкции Киева.

Так, в 2015 году Украина впервые ввела ограничения в отношении России и в дальнейшем их расширяла.

Москва ввела ответные санкции в ноябре 2018 года, включив в санкционный список 322 физических и 68 юридических лиц, в том числе главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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