МРОТ составит 11 280 рублей с 1 января

Источник: РИА Новости

По данным Минтруда, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного — начиная с 1 января 2019 года — установления МРОТ в сумме, равной 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

Минимальный размер оплаты труда в 2018 году повышался дважды: с 1 января он был установлен в сумме 9 тысяч 489 рублей, с 1 мая — 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, в 2018 году МРОТ увеличился на 43,1%.