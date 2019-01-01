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08:56 (мск), источник: РИА Новости

МРОТ составит 11 280 рублей с 1 января

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года.

Источник: РИА Новости

По данным Минтруда, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного — начиная с 1 января 2019 года — установления МРОТ в сумме, равной 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

Минимальный размер оплаты труда в 2018 году повышался дважды: с 1 января он был установлен в сумме 9 тысяч 489 рублей, с 1 мая — 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, в 2018 году МРОТ увеличился на 43,1%.

При этом, по данным Минтруда, повышение МРОТ затронуло 3,7 миллиона работников, в том числе 2,2 миллиона работников государственных и муниципальных учреждений.

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