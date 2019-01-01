Новое бремя: как изменятся налоги в 2019 году
Дальнейшие корректировки будут заморожены на шесть лет.
Дальнейшие корректировки будут заморожены на шесть лет.
Со 2019 года начнут действовать поправки к фискальному законодательству, внесенные в рамках масштабных налоговых реформ. Основные изменения — это рост НДС, а также акцизов на топливо и сигареты. Кроме этого, будет отменен налог для бизнеса на движимое имущество и появится новый режим для самозанятых. Предполагается, что в течение последующих шести лет новых налоговых изменений не будет. Столь существенный пересмотр фискальной политики обусловлен, с одной стороны, началом очередного политического цикла, а с другой — увеличением инвестиций в экономику в ближайшие годы, говорят эксперты. Чтобы оправдать рост нагрузки, государству необходимо успешно реализовать заявленные нацпроекты, уверены эксперты.
Один раз и на шесть лет
Новации в фискальном законодательстве, вступающие в силу со 2019 года, не будут меняться следующие шесть лет. Они затронут практически все сферы экономики. Основные из них:
— Увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Предполагается, что эти два процентных пункта будут пополнять федеральный бюджет на 620 млрд рублей в год. Средства пойдут на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры. Новые правила не затронут корзину товаров первой необходимости (в первую очередь к ним относятся основные продукты питания: мясо, крупы, молоко
—Увеличение акцизов на бензин (на 48,6%), дизельное топливо (на 50,8%), легковые автомобили (на 4%), сигареты (на 9,1%), а также отмена льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием. По оценкам ЦБ,
—Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Реформа налогообложения в этой сфере обсуждалась несколько лет. С начала 2019 и до конца 2024 года будет поэтапно снижаться экспортная пошлина на нефть — с 30% до 0%. Параллельно произойдет пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый маневр, с одной стороны, принесет в казну дополнительные 1,3−1,6 трлн рублей, оценивал ранее
— Введение нового налогового режима для самозанятых граждан, работающих без наемных работников и без учреждения юрлица (фрилансеры, репетиторы, мастера и так далее). Закон коснется россиян с доходом до 2,4 млн рублей в год. Их освободят от НДФЛ и НДС, однако обяжут платить 4% с доходов за работу с населением и 6% — за работу с юридическими лицами. До 2028 года новые правила будут реализовываться в экспериментальном режиме. В этот период режим будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В дальнейшем он может быть распространен на всю страну.
— Увеличение ставок экологического сбора. Согласно закону, повышение коснется 54 групп товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Новый диапазон ставок — от 3 тыс. до 40,6 тыс. рублей. Сейчас экологический сбор взимается с 36 групп изделий и уровень сбора варьируется от 3 тыс. до 36 тыс. рублей.
— Отмена налога на движимое имущество для бизнеса. Данный вид сбора был введен в 2018 году, он уплачивался по ставке 1,1% от среднегодовой стоимости движимого имущества (например, станков и оборудования). Освобождение предприятий от этого налога министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял стремлением сгладить негативный эффект от повышения НДС. По его словам, общие потери
Триллионы инвестиций
Масштабное обновление налогового законодательства объясняется двумя обстоятельствами.
В прошлом политическом цикле власти столкнулись с нехваткой средств на выполнение предыдущих майских указов,
В ближайшие шесть лет планируется реализация 13 значимых проектов в здравоохранении, образовании, демографии и других сферах. Их совокупная стоимость, по оценке Антона Силуанова, составляет около 30 трлн рублей. В бюджете на ближайшую трехлетку на их реализацию заложено 5,7 трлн рублей.
Антон Табах полагает, что эффект от увеличения нагрузки будет положительным лишь в том случае, если властям удастся довести заявленные планы до конца.