Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%

Источник: Агентство «Москва»

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 21 сентября 2018 года.

В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом «дерегулированном сегменте») применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Кроме того, с 1 января вступает в силу закон о введении невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. В продаже на некоторых маршрутах они появятся с 20 января, стоимость невозвратных ж/д билетов будет дешевле на 5−20%. По данным Минтранса, такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа «СВ», «купе» и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.

В 2018 году тарифы в плацкарте не индексировались, базовые ставки в купе, СВ и люксе также не поднимались. В 2017 году тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%, в «купе», «СВ» и «люксе» — на 5% (тогда это решение коснулось лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования).