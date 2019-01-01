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10:22 (мск), источник: Интерфакс

Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (так называемом «регулируемом сегменте») с 1 января 2019 г. выросли на 3,9%.

Источник: Агентство «Москва»

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 21 сентября 2018 года.

В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом «дерегулированном сегменте») применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
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Кроме того, с 1 января вступает в силу закон о введении невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. В продаже на некоторых маршрутах они появятся с 20 января, стоимость невозвратных ж/д билетов будет дешевле на 5−20%. По данным Минтранса, такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа «СВ», «купе» и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа.

В 2018 году тарифы в плацкарте не индексировались, базовые ставки в купе, СВ и люксе также не поднимались. В 2017 году тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%, в «купе», «СВ» и «люксе» — на 5% (тогда это решение коснулось лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования).

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