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11:25 (мск), источник: Российская газета

Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

С нового года работники смогут путешествовать по России за счет работодателей. Закон об этом был принят еще в апреле прошлого года, а с нового года он вступил в силу.

Источник: Российская газета

Суть закона в том, что расходы работодателя на отдых сотрудников (правда, только на территории России) не будут учитываться при определении базы по налогу на прибыль. Таким образом, налоговая нагрузка на компанию будет уменьшена.

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Правда, в законе есть ценовое ограничение. Расходы на отдых одного работника не должны превышать 50 тысяч рублей. И столько же работодатель может потратить на каждого члена семьи работника (мужа или жену, родителей и детей до 18 лет или до 24 лет, если ребенок обучается по очной форме). Таким образом, если семья из четырех человек захочет провести отпуск в России, работодатель одного из супругов может выделить ей 200 тысяч рублей.

Как ранее отмечал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, средняя цена тура по России составляет 37−42 тысячи рублей.

Важное уточнение, закон только дает право работодателям оплачивать путевки, но не обязывает его это делать.

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