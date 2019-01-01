Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

Суть закона в том, что расходы работодателя на отдых сотрудников (правда, только на территории России) не будут учитываться при определении базы по налогу на прибыль. Таким образом, налоговая нагрузка на компанию будет уменьшена.

Правда, в законе есть ценовое ограничение. Расходы на отдых одного работника не должны превышать 50 тысяч рублей. И столько же работодатель может потратить на каждого члена семьи работника (мужа или жену, родителей и детей до 18 лет или до 24 лет, если ребенок обучается по очной форме). Таким образом, если семья из четырех человек захочет провести отпуск в России, работодатель одного из супругов может выделить ей 200 тысяч рублей.