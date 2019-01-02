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14:31 (мск), источник: РИА Новости

Богатейшие россияне за 2018 год потеряли почти шесть миллиардов долларов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Источник: РИА "Новости"

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 25 человека. Увеличить свое состояние за минувший год удалось только девятерым российским бизнесменам, входящим в список BBI, остальные 16 понесли потери.

В частности, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за год выросло на 687 миллиардов долларов, до 19,6 миллиарда.
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Среди россиян в списке BBI он стал богатейшим по итогам года, всё-таки оставив на втором месте совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, состояние которого за 2018 год выросло на 2,77 миллиарда долларов — до 19,4 миллиарда. До того Михельсон находился в лидерах BBI среди россиян четыре месяца подряд.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин завоевал третью строчку рейтинга, хотя его капитал и снизился на 146 миллионов долларов, до 17,9 миллиарда. Но состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам года на четвертом месте рейтинга, сократилось на 2,23 миллиарда долларов и достигло 17,4 миллиарда. А замыкает пятерку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,45 миллиарда долларов — до 16 миллиардов.

Шестое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с состоянием 14,2 миллиарда долларов (уменьшение на 327 миллионов долларов). На седьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz), его состояние выросло на 1,6 миллиарда долларов, до 14,1 миллиарда. Восьмое место занял Геннадий Тимченко (владеет долями в «Новатэке» и «Сибуре»), чье богатство выросло на 2,73 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда.

На девятом месте находится основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 миллиарда долларов.

За прошлый год он потерял 3,11 миллиарда. Десятку лидеров среди россиян замыкает крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко с капиталом в 12,5 миллиарда долларов, потерявший за год 1,35 миллиарда долларов.

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