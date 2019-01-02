Год, который ожесточил Центробанк
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Итоги
Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Итоги
Банк России, перевоплотившийся из миролюбивого голубя в сурового ястреба, завершает год с тем же уровнем ключевой ставки, с которым его и начинал — 7,75%. Два решения о снижении ставки по 25 базисных пунктов (б.п.) в феврале и марте в конце года были обнулены двумя аналогичными повышениями — в сентябре и декабре.
Путь ЦБ в цикле снижения ставки преградили
К этому набору добавились общие проблемы развивающихся рынков, а также снизившиеся в конце года цены на нефть, которые все же остаются основным индикатором самочувствия российской экономики, несмотря на все расчеты и модели, призванные доказать обратное.
В этих условиях таргетирование из «аккуратного священнодействия» превращается в некое подобие стрельбы биатлониста по мишеням в ураганный ветер. И
Ожидая всплеск инфляции, имея неоднозначность реакции инфляционных ожиданий и неопределенность в отношении санкций, Банк России входит в новый год с «упреждающим» запасом по ключевой ставке. При этом оснований для упрека ЦБ в излишней жесткости у рынка, так и не получившего внятных объяснений необходимости принятых решений, не убавилось.
ЦБ в ответ на критику относительно медлительности в смягчении
Как показал наш собственный опыт, в условиях высокой волатильности следует избегать поспешной реакции на шоки (а шоки — это любые большие изменения, как положительные, так и отрицательные). Такая политика позволяет не допускать «дергания».
«Скажем, если бы в начале этого (2017 — прим. ИФ) года мы снижали ставку быстрее, как многие хотели, то уже очень скоро мы могли бы оказаться перед необходимостью ее скорого повышения», — объясняла еще в июле 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
И все же ЦБ взял курс на смягчение. В декабре 2017 года регулятор удивил решением снизить ставку сразу на 50 б.п., сбалансировав это обещанием переходить от умеренно жесткой к нейтральной ДКП постепенно.
Однако по итогам первого в 2018 году заседания совета директоров в феврале регулятор неожиданно допустил завершение такого перехода в этом году. Тогда рынок был приятно удивлен больше наличием такого «мягкого» комментария, нежели решением снизить ставку на 25 б.п. Что же добавило оптимизма ЦБ и заставило его отойти от практики уравновешивания решения комментарием? Составляющие известны: сохранявшаяся на устойчиво низком уровне инфляция, постепенно снижавшиеся инфляционные ожидания, ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. «В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», — отметил в феврале регулятор, не раз заявлявший, что он не в ответе за экономический рост.
И даже в апреле, спустя три недели после объявления новых антироссийских санкций, Банк России все еще предполагал, что ДКП станет нейтральной в этом году. Ключевую ставку, правда, ЦБ тогда сохранил на уровне 7,25% годовых, как и на двух последовавших за этим заседаниях.
Даже за неделю до судьбоносного июньского заседания совета директоров ЦБ верил в скорое завершение перехода к нейтральной ДКП или делал вид, что верит, ведь не знать о готовящихся правительством
Основной виновник всего этого — повышающийся НДС, который добавит годовой инфляции примерно 1 процентный пункт (п.п.), а также принесет вторичные эффекты и неоднозначно откликнется в сердцах людей, то есть в инфляционных ожиданиях. НДС, скачок цен на бензин, возросшие геополитические риски и волатильность мировых рынков быстро умерили пыл ЦБ, вернув его на «территорию жесткости». Регулятор 15 июня заявил, что с учетом влияния предложенных правительством
На тот момент ЦБ посчитал, что сохранения небольшого запаса «жесткости» (ставки на уровне 7,25% при оценке нейтральности в 6−7%), несмотря на усилившиеся инфляционные риски, будет достаточно. «В настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся
Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты запланированных налоговых решений", — подчеркнула на
Символично, что через 10 дней после июньского решения Банк России покинул директор департамента
В июле, сохранив ставку неизменной, ЦБ зафиксировал на бумаге вероятность перехода к нейтральной
Базовый сценарий не предусматривает возможность повышения ставки, ЦБ может медленнее ее снижать в случае шоков и рисков, не раз отмечал регулятор. «У нас политика, несмотря на снижение ставок, которое происходило, еще остается умеренно жесткой, поэтому у нас есть вот этот люфт и мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем чуть медленнее снижать ставку, если понадобится, но такого риска повышения ставки мы не видим», — заявила в начале июня Эльвира Набиуллина.
Все изменилось за пару месяцев. Вихрь волатильности на российские рынки в августе принесла угроза новых мощных санкций против России. ЦБ среагировал, подняв ключевую ставку в сентябре на 25 б.п. и продлив мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. Регулятор потом не раз ставил в заслугу этих решений стабилизацию ситуации на рынках, забывая упомянуть о таком факторе, как не реализовавшиеся риски санкций. Практически все аналитики, ожидавшие сохранения ставки неизменной, были не то что удивлены, они были шокированы. Эта ситуация вновь обострила проблему коммуникации ЦБ с рынком. Правда, ее признают только экономисты, регулятор же убежден, что рынок все учел заранее, заложив это решение в кривые доходностей долгосрочных гособлигаций.
По сути, экономисты могут остаться одни в темноте, ведь в экономические модели не заложишь неопределенность, наличие которой пугает даже всемогущий Банк России. «Центральный банк использует весь спектр возможностей коммуникации настолько полно, насколько считает продуктивным доносить до рынков свое видение текущей ситуации и ожиданий на будущее. Сейчас наш основной сигнал состоит в том, что мы видим повышенную неопределенность. Более того, характер этой неопределенности необычен. Это не то, что можно заложить в экономическую модель и откалибровать по старым наблюдениям. Это некий риск, эффекты от которого можно пытаться оценить экспертно, но разброс этих оценок очень широк. Главный момент — есть неопределенность качественно другого характера, чем та, с которой обычно имеет дело ЦБ, экономические власти», — сообщил в ноябре в интервью «Интерфаксу» Алексей Заботкин.
Не убедителен ЦБ оказался и в обосновании своего консервативного прогноза по инфляции на 2019 год. Так и остается загадкой, что еще ЦБ заложил в эти оценки, ведь еще в июне с учетом 1 п.п. от НДС прогноз составлял 4−4,5%. В сентябре Банк России его повысил до 5−5,5%. Минэкономразвития ожидает роста цен в 2019 году на 4,3%.
«Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем, — попыталась успокоить рынок Эльвира Набиуллина. — Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живем в условиях серьезного внешнего давления. Наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов
В октябре Банк России взял передышку, а в декабре вновь повысил ключевую ставку на 25 б.п., впервые назвав это решение упреждающим, ограничивающим инфляционные риски. Сигнал в декабре повторился в третий раз: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
Самым сложным периодом в следующем году будет первый квартал, признают правительство, ЦБ и экономисты. И если экономические показатели можно более или менее угадать, заложив расчеты в модели, то предсказать, во что ситуация выльется для населения и бизнеса, пока сложно. Остается только ждать и надеяться, что реальные показатели не выйдут за прогнозные цифры, и может быть, если повезет, окажутся немного лучше.
Банк России понизил этот показатель в декабре с сентябрьских $60 за баррель
Увеличение кредитования экономики в 2019 году продолжится и составит 7−11%. При этом темп роста розничного кредитования традиционно будет опережать увеличение корпоративного (12−17% против 7−10%).
ЦБ беспокоит баланс рисков, смещенный в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Регулятор также отмечает сохраняющуюся высокую неопределенность дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов.
«Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания», — обращает внимание Банк России. При этом он подчеркивает неопределенность реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС и действие других проинфляционных факторов.
Остальные риски, по мнению ЦБ, умеренны. Банк России в случае необходимости готов задействовать свои инструменты для стабилизации ситуации, неоднократно заявляло руководство ЦБ. Вопрос, потребуется ли это, пока остается открытым. Судя по жесткой риторике регулятора и его желанию надолго оставаться консервативным, он предпочитает готовиться к худшему — если и надеясь на лучшее, то не вслух, а про себя.