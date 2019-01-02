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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос». Изображение машины размещено на страницах календаря предприятия на 2019 год, опубликованном в Instagram.

«Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях», — говорится в сопровождающем снимок тексте.

По данным источников РБК в оборонно-промышленном комплексе, впервые широкой публике «Лотос» продемонстрируют в ходе Парада победы на Красной площади в 2020 году.
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Как сообщили РБК в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, «Лотос» планируется передать ВДВ России после 2020 года. В настоящее время на предприятии проходит сборка опытного образца. В пресс-службе уточнили, что «Лотос» станет первой в практике российского машиностроения машиной, сконструированной по принципу золотого сечения.

Ожидается, что машина повысит огневые и маневренные возможности подразделений десантных войск. Тактико-технические характеристики орудия не раскрываются. При этом в ЦНИИТОЧМАШ отметили, что «Лотос» обладает высокими баллистическими характеристиками, а также повышенной живучестью и хорошими ходовыми качествами.

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