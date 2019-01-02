Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина «пробуждается»: Киев идет по сценарию Ельцина
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Десятка лучших новогодних фильмов для всей семьи
Директор НИИ Рошаля рассказала о младенце из Магнитогорска
История россиянина о жизни в Австралии
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
"Скорее бы оттуда уйти": экипаж США, проходящий по Черному морю
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января
СМИ: Бывший хоккеист «Локомотива» обвинен в покупке наркотиков
5 причин перестать пользоваться соцсетями в праздники
7 недорогих брендов одежды, которые заменят масс-маркет
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
6 главных тенденций рынка недвижимости
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
18:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на нефть падают в первый торговый день года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 16:33 мск упала на 1,166% — до $53,18 за баррель.

ЦБ: $ 69.4706   -0.05 € 79.4605   -0.20 ММВБ: $ 69.8175   +0.30 € 79.9900   +0.32

Стоимость нефти Brent падает с середины октября. В понедельник, 24 декабря, Brent опустилась ниже $51 впервые с 31 августа 2017 года, после чего ненадолго поднялась выше $54 и опять стала снижаться.

Нефть марки WTI опустилась на 1,67% — до $44,66 за баррель.

О реакции правительства и отрасли на падение нефтяных котировок — в публикации «Ъ» «Власти нефти не боятся».

 Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
В каких регионах России больше не верят Путину
Трагедия в Магнитогорске. Что известно на данный момент
Где находится город, который относится к двум странам
Российские олигархи потеряли почти шесть миллиардов
Семья Шумахера: Михаэль в надежных руках
Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста возле Донецка
Опубликовано фото нового самоходного орудия для ВДВ
Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
Спорт
Сборная России по хоккею поборется со Словакией за полуфинал МЧМ Встреча пройдет в Ванкувере на «Роджерс-Арене» 3 января и начнется в 6:30 мск
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: чем опасны парковки у аэропортов? Улетаете в отпуск или командировку? Подумайте дважды, где оставить машину. Последствия могут быть очень печальными
Кино
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо» Актер, некогда зарабатывавший на жизнь дубляжем голливудских фильмов, а теперь ставший главным комедийным артистом страны — об итогах года, новых работах и любимых проектах
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Стихи, песни и радостные встречи: как звезды с детьми отметили Новый год Пугачева, Маликов и другие встретили праздник по-семейному (фото и видео)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь