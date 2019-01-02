Цены на нефть падают в первый торговый день года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 16:33 мск упала на 1,166% — до $53,18 за баррель.
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 16:33 мск упала на 1,166% — до $53,18 за баррель.
Стоимость нефти Brent падает с середины октября. В понедельник, 24 декабря, Brent опустилась ниже $51 впервые с 31 августа 2017 года, после чего ненадолго поднялась выше $54 и опять стала снижаться.
Нефть марки WTI опустилась на 1,67% — до $44,66 за баррель.
О реакции правительства и отрасли на падение нефтяных котировок — в публикации «Ъ» «Власти нефти не боятся».