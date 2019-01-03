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01:54 (мск), источник: РИА Новости

Экономист объяснил, как Трамп ведет мир к глобальному кризису

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Все больше признаков указывают на то, что в 2019 году экономика США и весь мир столкнутся с очередным кризисом, в то время как действия американского президента Трампа уже начали нарушать систему управления мировой экономикой, пишет французский экономист Давид Кайла для газеты Le Figaro.

Источник: AP 2018

Он отмечает, что Трамп хоть и способствовал ослаблению регулирования финансового сектора и снижению налоговой нагрузки в США, американские биржевые индексы показали стремительное падение, что предвещает неминуемое возникновение экономического кризиса.

Кайла также приводит несколько причин, почему экономику США в ближайшем будущем ждут серьезные неприятности. По его мнению, первая из них — это слишком долгий период экономического роста, причем 2018 год стал девятым годом подряд, когда американская экономика показывала рост, тогда как во всем остальном мире происходит замедление.

Еще одним важным фактором, по мнению экономиста, является непоследовательная экономическая политика администрации Трампа.

В качестве примера он приводит обещание президента США поднять пошлины для европейских стран в одностороннем порядке, а затем отказ от этого намерения после получения уступок от противоположной стороны. Кайла считает, что американская стратегия направлена на то, чтобы ни ЕС, ни Китай и ни одна другая страна не могли чётко спрогнозировать долгосрочные цели Соединённых Штатов, которые меняются в зависимости от обстоятельств.

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Французский эксперт также предложил новое определение для политики Трампа, назвав ее не «протекционисткой», а «меркантилистской». Кайла отмечает, что президент США доказывает своим поведением, что он больше бизнесмен, чем политик, и «стремится не регулировать, а добиваться конкретных уступок во благо собственным производителям».

Кроме того, французский экономист отмечает и проблемы во внутренней политике США, в частности, «шатдаун» правительства, который привел к внезапному прекращению выплат заработной платы 800 тысячам американских госслужащих и остановке работы множества федеральных ведомств.

Кайла подчеркивает, что все эти тенденции с большой долей вероятности приведут к экономическому кризису, однако новый кризис не будет похож ни на один из предыдущих. «То, что происходит в США и в мире в целом демонстрирует новую логику и новый решительный поворот в экономическом управлении», — пишет он, добавляя, что политика Трампа затронула большинство мировых правовых институтов, в частности ВТО, которая уже не в состоянии справиться со всем спорами и проблемами.

В заключение Кайла заявляет, что мировая экономика, организованная по коллективно разработанным методам, изжила свой век, а новый экономический кризис положит начало новой эпохе, в которой на смену международному регулированию придёт множество суверенных экономических политик.

«Рождающийся сегодня миропорядок основывается уже не на правилах, а на “праве сильного”, подталкивающего каждую страну к использованию экономических инструментов в собственных интересах. Этот переход означает, что политика снова обладает властью и способна действовать на собственное усмотрение», — подчеркивает специалист.

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29 декабря 2018© Ньюстюб
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