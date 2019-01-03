Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Источник: РИА Новости

Он опубликовал инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.

Кроме того, инфографика показывает, что уровень инфляции и темп роста ВВП также не соответствует прогнозу. Таким образом, уровень инфляции на конец года достиг 4,2 процента вместо ожидаемых в октябре 2,7 процента, а темп роста ВВП составил 1,5 процента вместо 1,8 процента, прогнозируемых в октябре прошлого года.