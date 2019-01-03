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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Источник: РИА Новости

Он опубликовал инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.

Кроме того, инфографика показывает, что уровень инфляции и темп роста ВВП также не соответствует прогнозу. Таким образом, уровень инфляции на конец года достиг 4,2 процента вместо ожидаемых в октябре 2,7 процента, а темп роста ВВП составил 1,5 процента вместо 1,8 процента, прогнозируемых в октябре прошлого года.

«СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал Кудрин.

Путин заявил, что Кудрина уважает, но с его оценками роста экономики не согласен
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20 декабря 2018© Ньюстюб
 Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
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