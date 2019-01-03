На Украине объяснили невозможность уменьшить цену на газ
Цену на газ на Украине невозможно снизить
Цену на газ на Украине невозможно снизить
«Он (“Нафтогаз”) покупает газ и ему все равно, какой газ (из какой страны), и только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет. Рынок (существует) только тогда, когда много производителей газа. “Нафтогаз” и его компании надо разделить», — отметил Лановой.
Бывший чиновник добавил, что тариф необходимо устанавливать для наихудших условий, тогда в лучших возникнет «суперприбыль», и появятся инвестиции.
Осенью стало известно, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины вырастут на четверть. Такая необходимость возникла
Киев перестал покупать российский газ в ноябре 2015 года и начал приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предлагал ему топливо по более привлекательной цене.