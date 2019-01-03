Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии собралась в Москву с благодарностью
Пропал остров Перламутровый. Что известно
38-летняя Ким Кардашьян снова станет мамой
Молчали 34 года: "Боялись, что русские застрелят, а они спасли"
Как быстро и качественно повесить зеркало или картину
Санта-Клаусы устроили прыжки с парашютом в центре Москвы Новогодний десант высадился прямо в центре Москвы
Украина «пробуждается»: Киев идет по сценарию Ельцина
Видео с корпоратива Первого канала возмутило людей
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Оргазмы отличаются: фотограф показал женщин в точке наслаждения
Обращение Путина к россиянам посчитали дерзким
Лоу, Шварценеггер и еще семь мужчин, недовольных своим телом
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Доллар обновил максимум марта 2016 года

Курс доллара к рублю побил рекорд стоимости более чем за два года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает в четверг, 3 января, ТАСС.

ЦБ: $ 69.4706   -0.05 € 79.4605   -0.20 ММВБ: $ 68.9000   -0.92 € 78.4075   -1.58
Источник: РИА "Новости"

Стоимость американской валюты составила 71,45 рубля. Она выросла по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня на 2,35 процента. Курс евро к рублю на Московской бирже при этом снизился на 1,33 процента и составил 78,96 рубля.

Читайте также
Лучшие способы потратить деньги, взятые в кредит

Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.

В конце декабря минувшего года отмечалось, что за 2018 год курс российской валюты снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля.

Курс евро снизился за прошлый год на 6,8 процента, до 79,99 рубля. Цена за баррель нефти марки Brent в 2018 году упала с 66,87 до 53,03 доллара (на 21,6 процента).

Падение курса рубля
21 декабря 2018Российская нацвалюта демонстрирует движение вниз
19 декабря 2018Курс евро превысил 77 рублей
17 декабря 2018Американцы сделали ставку на рубль
ЦБ повысил курсы доллара и евро
Во время загрузки произошла ошибка.
28 декабря 2018© Ньюстюб
Следите за развитием темы Падение курса рубля
 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Экономист объяснил, как Трамп ведет мир к глобальному кризису
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до 38
Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ (фото)
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Китайский аппарат сел на обратной стороне Луны (фото)
Российские хоккеисты разгромили словаков в плей-офф МЧМ
На Украине объяснили невозможность уменьшить цену на газ
Спорт
Самая легкая победа сборной России в Канаде В полуфинале «Красную машину» ждет битва с США
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас Они олицетворяют современное телевидение, задают тренды и влияют на общественное мнение. Вспоминаем, с чего они начинали и как складывалась их карьера.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
мне 47. ... 253
Жить. Всем жить. Это очень хорошо. 186
Супы 179
Прошу совета 123
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь