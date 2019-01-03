Доллар обновил максимум марта 2016 года

Источник: РИА "Новости"

Стоимость американской валюты составила 71,45 рубля. Она выросла по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня на 2,35 процента. Курс евро к рублю на Московской бирже при этом снизился на 1,33 процента и составил 78,96 рубля.

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Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.

В конце декабря минувшего года отмечалось, что за 2018 год курс российской валюты снизился по отношению к доллару на 17,5 процента, до 69,8175 рубля.