Акции Apple упали более чем на 9% на фоне пересмотра прогнозов по выручке компании

Сокращение прогнозов Apple произошло первые за почти два десятилетия. В компании связали происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Если у нас будут успешные переговоры с Китаем, то продажи Apple и продажи всех остальных восстановятся», — приводит Reuters заявление председателя Совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что «многие американские компании, имеющие большой объем продаж в Китае, будут следить за снижением своих доходов в следующем году, пока вы не узнаете о том, что мы заключим сделку с Китаем».