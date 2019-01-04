Что будет с ценами на еду в 2019 году? Прогнозы экспертов
Какие продукты будут дорожать в 2019 году сильнее всего и почему, АиФ.ru узнал у экспертов.
Какие продукты будут дорожать в 2019 году сильнее всего и почему, АиФ.ru узнал у экспертов.
В 2018 году россияне тратили почти треть (31,2%) своих доходов на продукты питания, как выяснили специалисты агентства РИА Новости. В этом году расходы населения на еду могут вырасти, это признали и в Центральном банке РФ. Регулятор ожидает ускорения инфляции до 5−5,5%. Какие продукты и почему будут дорожать в 2019 году, вместе с экспертами разбирался АиФ.ru.
В своем докладе о
Это топливо и сигареты (из-за увеличения акцизов), которые вырастут в цене на 4,6%. Подорожают и отечественное вино и шампанское: на 0,9% (из-за отмены льготных акцизов на российские вина из мест с защищенным географическим указанием). На 0,2% будут дороже автомобили.
«Повышение цен на топливо приведет к удорожанию логистики. Так как у нас нет товаров, которые не доставлялись бы с помощью автомобильных перевозок, продавцы будут закладывать расходы в их конечную стоимость», — поясняет эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова.
Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов отмечает, что пик инфляционного давления придется на первое полугодие. «Уже в первые месяцы года индекс потребительских цен превысит 5% за счет повышения ставки НДС, роста акцизов, повышения коммунальных тарифов и остаточного влияния девальвации рубля в середине 2018 года», — подчеркивает эксперт.
По словам заместителя председателя Комитета Московской
Когда сильнее всего будет дорожать еда?
Подорожание продуктов не будет одномоментным, но уже 1 января россияне увидят новые ценники, как полагает Наталья Орлова. «Во многих категориях изменения будут незначительными, в пределах нескольких рублей, поэтому их могут даже не заметить. Цены будут повышаться активнее всего в
По ее словам, спасти ситуацию могло бы только сильное укрепление рубля, однако сейчас предпосылок к этому нет. «Несмотря на то, что в нашей стране активно развиваются программы по импортозамещению и доля российских продуктов на прилавках постоянно растет, а сейчас доля импорта вообще достигла рекордно низких отметок, при производстве отечественных продуктов питания используется иностранное оборудование и сырье. Наш рынок все равно зависит от колебания курса валют», — поясняет она.
«Во втором полугодии с девальвацией рубля усилится ценовая динамика в импортных товарных группах: овощи, фрукты, алкогольные напитки
По данным Петровой, наименьший рост (5−7%) следует ожидать в стоимости базовых молочных продуктов: молока, кефира, творога. А вот молокоемкие продукты (сыр, сливочное масло) подорожают на 10−15%.
Рост цен начнется сразу после праздников, и наиболее ощутимыми с точки зрения cкорости их роста станут 1−2 кварталы (февраль-май 2019 года).
«Умеренного роста цен стоит ожидать на сыр, яйца, хлеб, хлебобулочную продукцию и полуфабрикаты. Меньше всего ценники поднимутся на крупы, макаронные изделия, муку, орехи и сухофрукты», — резюмирует Орлова.