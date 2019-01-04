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01:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет с ценами на еду в 2019 году? Прогнозы экспертов

Какие продукты будут дорожать в 2019 году сильнее всего и почему, АиФ.ru узнал у экспертов.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году россияне тратили почти треть (31,2%) своих доходов на продукты питания, как выяснили специалисты агентства РИА Новости. В этом году расходы населения на еду могут вырасти, это признали и в Центральном банке РФ. Регулятор ожидает ускорения инфляции до 5−5,5%. Какие продукты и почему будут дорожать в 2019 году, вместе с экспертами разбирался АиФ.ru.

Из-за чего будут расти цены?

В своем докладе о денежно-кредитной политике Банк России опубликовал список товаров, которые будут дорожать в новом году.

Это топливо и сигареты (из-за увеличения акцизов), которые вырастут в цене на 4,6%. Подорожают и отечественное вино и шампанское: на 0,9% (из-за отмены льготных акцизов на российские вина из мест с защищенным географическим указанием). На 0,2% будут дороже автомобили.

Как следствие — расти цены будут и на продовольствие (а еще на одежду, обувь, технику и так далее), поскольку удорожание машин и топлива будет учитываться в конечной стоимости всех товаров.
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«Повышение цен на топливо приведет к удорожанию логистики. Так как у нас нет товаров, которые не доставлялись бы с помощью автомобильных перевозок, продавцы будут закладывать расходы в их конечную стоимость», — поясняет эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов отмечает, что пик инфляционного давления придется на первое полугодие. «Уже в первые месяцы года индекс потребительских цен превысит 5% за счет повышения ставки НДС, роста акцизов, повышения коммунальных тарифов и остаточного влияния девальвации рубля в середине 2018 года», — подчеркивает эксперт.

По словам заместителя председателя Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, генерального директора «Petrova 5 Consulting» Марины Петровой, дорожать будут молочная и мясная продукция. Причина — падение потребительского спроса и отсутствие возможностей для увеличения продаж у переработчиков.

Влияние на рост цен окажут и повышение НДС, и рост стоимости топлива, и валютные колебания, которые отражаются на стоимости зарубежного оборудования, ветеринарных препаратов и сельхозтехники.

Когда сильнее всего будет дорожать еда?

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Подорожание продуктов не будет одномоментным, но уже 1 января россияне увидят новые ценники, как полагает Наталья Орлова. «Во многих категориях изменения будут незначительными, в пределах нескольких рублей, поэтому их могут даже не заметить. Цены будут повышаться активнее всего в январе-феврале. Дальше должен наступить период стабилизации в течение нескольких месяцев, чтобы потребители привыкли к новой стоимости. Следующая волна подорожания начнется в конце весны», — предупреждает эксперт.

По ее словам, спасти ситуацию могло бы только сильное укрепление рубля, однако сейчас предпосылок к этому нет. «Несмотря на то, что в нашей стране активно развиваются программы по импортозамещению и доля российских продуктов на прилавках постоянно растет, а сейчас доля импорта вообще достигла рекордно низких отметок, при производстве отечественных продуктов питания используется иностранное оборудование и сырье. Наш рынок все равно зависит от колебания курса валют», — поясняет она.

В свою очередь, Денис Попов говорит, что в первом полугодии будет особенно заметен рост цен на хлеб, крупы и муку. Весной подорожают яйца, овощи и фрукты.
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«Во втором полугодии с девальвацией рубля усилится ценовая динамика в импортных товарных группах: овощи, фрукты, алкогольные напитки и т. д. Могут вырасти цены на рыбу. В лидерах удорожания по итогам года могут оказаться также отдельные продукты мясо-молочной группы. Это произойдет на фоне удорожания кормовой базы животноводства (ввиду относительно слабого урожая в 2018 году) и сохраняющейся нехватки внутренних мощностей по производству молока», — рассказал эксперт АиФ.ru.

По данным Петровой, наименьший рост (5−7%) следует ожидать в стоимости базовых молочных продуктов: молока, кефира, творога. А вот молокоемкие продукты (сыр, сливочное масло) подорожают на 10−15%.

Цены на мясо вырастут существеннее: говядина подорожает на 10%, мясо курицы — на 15%, свинина — на 20%

Рост цен начнется сразу после праздников, и наиболее ощутимыми с точки зрения cкорости их роста станут 1−2 кварталы (февраль-май 2019 года).

«Умеренного роста цен стоит ожидать на сыр, яйца, хлеб, хлебобулочную продукцию и полуфабрикаты. Меньше всего ценники поднимутся на крупы, макаронные изделия, муку, орехи и сухофрукты», — резюмирует Орлова.

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