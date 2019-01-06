Дачникам напомнили об обязанности сообщать о перестройке домов

Если строительство или реконструкция началась до 4 августа 2018 года, то хозяин участка до 1 марта 2019 года может подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. При этом подавать уведомления о начале и окончании строительства не нужно. Однако с 1 марта это требование станет обязательным. Уведомление нужно подавать в администрацию, в ведении которой находится участок.

Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс вступили в силу 4 августа 2018 года. Они отменили требование о получении разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Его заменил уведомительный порядок начала и окончания строительства домов. Если все требования Градостроительного кодекса соблюдены, то администрация самостоятельно передаст необходимые для кадастрового учета сведения в Росреестр.