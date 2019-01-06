США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США.
«Похоже, что
Он предположил, что на замену американских запчастей уйдет много времени.
Ранее иранский посол в Москве Мехди Санаи заявил о заинтересованности исламской республики в приобретении самолетов.
«К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован», — сказал он в интервью газете «Известия».
По словам президента «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова, компания планирует вернуться к вопросу поставок SSJ-100 в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже десяти процентов.
«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования», — сказал он на
ГСС в конце апреля подписала меморандумы о намерениях поставить 40 самолетов SSJ-100 в новой «русифицированной» версии, которые не будут попадать под санкции США, двум иранским авиакомпаниям до 2022 года.
В сентябре Госдеп опубликовал новый черный список, в котором оказался
Однако в Вашингтоне заверили, что санкции не повлияют на Sukhoi Superjet 100.
«Мы не нацелены на такие вещи, как поставка комплектующих и поддержание летной годности. Сейчас это не является нашим приоритетом», — заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации.
США включили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, как утверждают американские власти, связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором». В соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), каждому, кто взаимодействует с фигурантами этого списка, также грозят санкции.
SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, предназначенный для полетов на расстояние до пяти тысяч километров. Первый самолет представили публике 26 сентября 2007 года.
Его разработала компания ГСС в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.
На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих, однако эта доля постепенно снижалась.