США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Источник: РИА Новости

Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, поэтому необходимо получить одобрение сделки от Казначейства США.

«Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи», — заявил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

Он предположил, что на замену американских запчастей уйдет много времени.

Американские комплектующие

Ранее иранский посол в Москве Мехди Санаи заявил о заинтересованности исламской республики в приобретении самолетов.

«К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован», — сказал он в интервью газете «Известия».

Читайте также SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя

По словам президента «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова, компания планирует вернуться к вопросу поставок SSJ-100 в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже десяти процентов.

«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования», — сказал он на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.

ГСС в конце апреля подписала меморандумы о намерениях поставить 40 самолетов SSJ-100 в новой «русифицированной» версии, которые не будут попадать под санкции США, двум иранским авиакомпаниям до 2022 года.

Влияние санкций

В сентябре Госдеп опубликовал новый черный список, в котором оказался Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Это могло поставить под удар поставки комплектующих для самолетов SSJ-100.

Однако в Вашингтоне заверили, что санкции не повлияют на Sukhoi Superjet 100.

Читайте также В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

«Мы не нацелены на такие вещи, как поставка комплектующих и поддержание летной годности. Сейчас это не является нашим приоритетом», — заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации.

США включили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, как утверждают американские власти, связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором». В соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA), каждому, кто взаимодействует с фигурантами этого списка, также грозят санкции.

История SSJ-100

SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, предназначенный для полетов на расстояние до пяти тысяч километров. Первый самолет представили публике 26 сентября 2007 года.

Его разработала компания ГСС в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской Snecma, американской корпорацией Boeing и некоторыми другими иностранными компаниями.

На этапе проектирования в составе самолета было предусмотрено до 80 процентов зарубежных комплектующих, однако эта доля постепенно снижалась.

Компания приступила к разработке новой версии самолета — SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50−60 процентов.

Читайте также: ГСС пока не получили от США ответа по поставкам SSJ100 в Иран