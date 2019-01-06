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22:04 (мск), источник: РИА Новости

ГСС пока не получили от США ответа по поставкам SSJ100 в Иран

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) пока не получили от минфина США ответа по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: РИА Новости

Ранее в воскресенье израильский портал iHLS сообщил, что США отказались выдавать экспортный сертификат на поставки SSJ100 в Иран, поскольку наличие более 10% американских комплектующих в базовой версии российского пассажирского самолета требует согласования продаж с властями США (выдачи ими так называемой экспортной лицензии).

«Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного», — ответили в ГСС на вопрос о запрете США на поставки воздушных судов в Иран.

ГСС в конце апреля 2018 года в рамках авиасалона Eurasia Airshow в турецкой Анталье подписали меморандумы о намерениях поставить 40 Sukhoi Superjet 100 в новой «русифицированной» версии — SSJ100R двум иранским авиакомпаниям в период до 2022 года. Позже, в июне, президент компании Александр Рубцов уточнял, что поставка таких импортозамещенных самолетов не будет попадать под санкции США.

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