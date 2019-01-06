ГСС пока не получили от США ответа по поставкам SSJ100 в Иран

Источник: РИА Новости

Ранее в воскресенье израильский портал iHLS сообщил, что США отказались выдавать экспортный сертификат на поставки SSJ100 в Иран, поскольку наличие более 10% американских комплектующих в базовой версии российского пассажирского самолета требует согласования продаж с властями США (выдачи ими так называемой экспортной лицензии).

«Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного», — ответили в ГСС на вопрос о запрете США на поставки воздушных судов в Иран.