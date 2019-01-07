На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Источник: AP 2018

За 2018 год российский финансовый рынок заметно изменился: цифровизация и гибкость привели к появлению как новых услуг, так и новых ограничений. Основные тренды — взрывной рост потребительского кредитования, большая часть которого пришлась на ипотеку, и появление удаленной идентификации. В 2019 году нас ждет ограничение долговой нагрузки, обязательная реструктуризация ипотеки в сложной ситуации и появление системы быстрых платежей, которая позволит переводить деньги друг другу по номеру телефона.

По мнению экспертов, бояться ограничений не нужно — все эти меры сделают жизнь потребителя финансовых услуг легче и безопаснее. Что касается банков, то и они станут устойчивее благодаря тщательному контролю над рисками.

Нажми на тормоза

В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги. Темп роста выдачи займов населению был двузначным. По данным ЦБ, за 11 месяцев он составил 21,4%. Драйвером роста стала ипотека (+19,1%) — портфель жилищных ссуд всех банков превысил 6,4 трлн рублей.

На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян. Как сообщали «Известия», предельным значением стала отметка в 50% от ежемесячного дохода.

Справка «Известий»

Долговая нагрузка оценивается при помощи показателя PTI (англ. payment to income) — это отношение всех платежей по кредитам, имеющихся у семьи, к доходу за месяц. В мировой практике считается, что его комфортное значение не должно превышать 30%, а для ипотеки — 25%. Предельная долговая нагрузка (ПДН) не должна быть более 50%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре средний уровень долговой нагрузки россиян составил 23,55%, годом ранее показатель находился на отметке 24,67%.

Снижение было зафиксировано для всех категорий заемщиков, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

За 2018 год больше всего PTI снизился в сегментах заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) — до 28,22% (на 1,53 п.п.), а также у заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. рублей) — до 19,04% (на 1,15 п.п.). В свою очередь, у граждан со средними доходами (от 20 до 40 тыс. рублей) долговая нагрузка сократилась менее существенно — до 23,38% (на 0,91 п.п.).

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С октября 2019 года банки будут рассчитывать долговую нагрузку россиян при выдаче займа от 10 тыс. рублей. При этом кредитор должен будет проверить, соответствует ли заявленный клиентом уровень дохода реальному положению дел. В течение года — до октября 2020-го — при выдаче ссуд до 50 тыс. рублей гражданину можно будет поверить на слово в части заработка, но нагрузку рассчитывать все равно придется. Банк выяснит, где, когда и на какой срок россиянин брал кредиты раньше.

Это означает, что набрать большую, часто непосильную кредитную нагрузку гражданам станет сложнее. Оборотной стороной станет большая сложность в получении кредита, отметил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.

Чтобы поддержать ипотечных заемщиков, которых стало намного больше, регулятор обяжет банки реструктурировать жилищную ссуду в сложной ситуации. Новый закон позволит снизить ежемесячный платеж за ипотеку на величину до 90% на 12 месяцев. Несмотря на то, что возможность реструктуризации декларируется банками и сейчас, далеко не все заемщики могут ею воспользоваться, и, допустив просрочку, граждане уже не способны вернуться в график, избежав выплаты высоких штрафов и неустоек, отметил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

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Для заемщиков это будет безусловным плюсом, но есть риск роста мошенничества со стороны клиентов банков. И если раньше некоторые заемщики подделывали документы о доходах и приносили липовые справки о занятости, в данном случае возможны варианты с псевдопотерей работы, пояснил эксперт.

Стремительный рост темпов выдачи жилищных ссуд вынудил регулятора дважды повысить коэффициенты риска по таким займам — это значит, что банки должны создавать дополнительные резервы, выдавая ипотеку с первым взносом менее 20%. В конце декабря ЦБ ввел дополнительные ограничения по риску и для необеспеченных кредитов (не под залог жилья или машины).

Ожидается, что это должно притормозить рост рынка кредитования и снизить связанные с ним опасности — выдача ссуд ненадежным заемщикам опасна уже для самого банка. Теперь Центробанк следит за качеством кредитного портфеля финансовых организаций.

Обслужим по лицу

С июля 2018 года в России начала работу Единая биометрическая система. Банки стали собирать слепки лица и голоса граждан, чтобы потом идентифицировать их удаленно и оказывать им нужные услуги. Это дополнило концепцию финансового маркетплейса, которую ЦБ анонсировал еще раньше.

По задумке регулятора, единая цифровая площадка объединит банки и другие финансовые компании в виртуальный супермаркет — доступ к нему позволит обслуживаться в любой кредитной организации удаленно.

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К концу 2018 года, согласно плану, российские банки развернули сбор биометрии в 20% отделений. Достаточно пройти процедуру в одном, и можно не приходить в любой другой — банк узнает вас по лицу и голосу, так как система общая для всех. Это очень удобно и в крупных городах, так как экономит время, и в удаленных районах, поскольку не нужно ехать в те самые крупные города, пояснил зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

Однако пока инновация находится на этапе проникновения и адаптации, напомнил Антон Граборов. Ключевой вопрос — насколько охотно граждане будут предоставлять свои биометрические данные для пополнения ЕБС, добавил эксперт.

Но прогресс пошел еще дальше: биометрию решено распространить на устройства самообслуживания, то есть банкоматы. В этом году Тинькофф-банк планирует запустить функцию распознавания клиента по лицу в своих АТМ.

Банки ищут и другие способы работать с клиентами: чтобы повысить точность распознавания, а также помочь людям с дефектами лица, в 2019 году планируется применять идентификацию по рисунку вен на ладони. Как сообщали «Известия», над такой услугой в АТМ работают ВТБ и Тинькофф-банк.

Номер, сестра

В январе 2019 года запускается система быстрых платежей. Это еще один проект Центробанка, который должен, с одной стороны, повысить качество услуг для населения, а с другой — взять под контроль безналичный денежный оборот.

Система позволяет переводить деньги по номеру телефона клиенту другого банка.

Весь 2019 год переводы будут бесплатными для кредитных организаций, подключившихся к проекту.

С 2020 года каждая операция будет стоить шесть рублей, и банки начнут перекладывать ее стоимость на россиян. Однако переводы все равно будут дешевле, чем сейчас — большинство банков держит комиссию за отправку денег клиенту другой кредитной организации на уровне 1−1,6% от суммы, но не менее 30 рублей за операцию.

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В 2018 году начался пилотный проект системы, который включает 12 банков-участников, еще 20 кредитных организаций должны присоединиться к системе в 2019 году, напомнил Антон Граборов. В целом для банковских клиентов это может стать настоящим прорывом, но все зависит от тарифной политики, считает эксперт.

Развитие любой услуги сильно зависит от того, насколько она понравится гражданам; потребуется минимум год, прежде чем можно будет делать выводы, считает Сергей Хестанов. По его словам, крупным игрокам интереснее продвигать собственные системы. Но и для них имеет значение позиция регулятора, который считает приоритетом развитие национальной системы, пояснил он.