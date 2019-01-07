Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победный прорыв ВСУ у Горловки закончился захватом территорий
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Американцам сорвали серьезную операцию в России
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
«Реал Сосьедад» впервые с 2004 года победил мадридский «Реал»
Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя
Звезды за 50, которые дадут фору молодым
Агутин, Варум, Пресняков выступили на фестивале в ОАЭ
Японские порнозвезды на фото и в видео: СМИ показали разницу
Девушка подвозила попутчика в Тулу, а тот убил ее
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
04:28 (мск), источник: ТАСС

Япония ввела налог на выезд из страны для туристов

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/ — Налог в размере около $9 будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами.

Источник: AP 2018

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами.

Таким образом, это не потребует от путешественников никаких дополнительных действий вроде оплаты в специальной кассе на таможне. Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом. Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки.

Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.
Читайте также
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть

По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

В этом году благодаря доходам от туристического сбора в аэропортах крупных городов Японии, включая Токио, будут установлены системы распознавания лиц. Кроме того, дополнительные средства планируется направить на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Аналогичный налог уже действует в ряде стран, среди которых Австралия и Южная Корея. В Японии на фоне роста туризма некоторые города также стали вводить дополнительные сборы. Так, осенью 2018 года администрация Киото начала взимать туристический сбор с приезжих, останавливающихся в гостиницах. Он составляет от $2 до $13 в зависимости от стоимости номера.

Развитие туризма

После разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году поток туристов в Японию резко упал. Однако благодаря различным стимулирующим мерам власти сумели исправить ситуацию, и теперь количество иностранных путешественников, приезжающих в страну, растет из года в год.

Читайте также
Минск вошел в десятку лучших европейских городов для туризма в 2019 году

В 2017 году Японию посетили рекордное число иностранных туристов — почти 28,8 млн человек, что на 19% больше по сравнению с 2016 годом. Окончательные итоги 2018 года пока не подведены, однако, по данным на ноябрь, отметка 30 млн туристов уже преодолена.

Факторами роста туризма, как полагают в Токио, стало резкое увеличение количества недорогих авиарейсов, связывающих Японию с КНР, Южной Кореей и другими странами Азии. Сказалось также облегчение условий выдачи виз гражданам России, Китая и Вьетнама. Чаще всего в Японию приезжают жители Китая и Южной Кореи — вместе они составляют около половины туристического потока.

Между тем японские власти намерены к 2020 году увеличить туристический поток до 40 млн человек в год.

 Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Православные верующие всего мира празднуют Рождество Христово
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет
Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
Выигравшие по 500 млн рублей в «Столото» пока не вышли на связь
Спорт
10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные Турнир запомнился и неуважительным отношением к России со стороны страны-хозяйки
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: всё о скоростных подземных тоннелях Илона Маска Первая демонстрация транспортного проекта Loop состоится в Лос-Анджелесе 10 декабря
Кино
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны Интернет создает мощную конкуренцию телевидению. Многие селебрити в погоне за большей популярностью отправляются в онлайн, создавая свои блоги. Но и блогеры на месте не сидят: покорив сеть, они идут дальше и захватывают медиапространство.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Предполагаемый возлюбленный Собчак отдыхает с дочкой (фото) Дарья Мороз показала поклонникам трогательное фото дочери с отцом
Леди
«Бэби-бумер», миллениал или Z: к какому поколению ты относишься А то все запутались уже, давайте разберемся.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь