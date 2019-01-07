На что таможня даст добро? В России снизили лимит беспошлинного ввоза товаров

В первую очередь это ударит по тем людям, кто ищет оригинальную одежду, которую, к сожалению, не привозят в нашу страну. Любая приличная вещь стоит уже больше 500 евро. Как обойти? Если люди путешествуют, то можно все это привозить на себе, вряд ли кто-то что-то скажет — не будут же всех фотографировать, в чем вы вылетали и что было у вас в чемодане. И еще вариант — заказывать на адрес, например, своей подруги в Европе или Америке, чтобы потом она это все привезла так же на себе. В общем, русский человек всегда найдет, как выйти из ситуации.

Влад Лисовец эксперт моды, телеведущий