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21:56 (мск), источник: BFM.ru

На что таможня даст добро? В России снизили лимит беспошлинного ввоза товаров

Теперь, если вы купили за границей вещей больше чем на 500 евро, при въезде в Россию нужно заполнять декларацию и платить пошлину. Это касается всех видов транспорта, кроме самолета. Меняется лимит даже для онлайн-покупок.

Источник: Агентство «Москва»

Если вы путешествуете самолетом, для вас не будет никаких изменений: без деклараций по-прежнему можно ввезти товары на сумму до 10 тысяч евро. Но если вы пересекаете границу наземным транспортом, например на автомобиле, приготовьтесь: теперь лимит беспошлинного провоза уменьшился до 500 евро и 25 килограммов. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за килограмм лишнего веса товара.

То есть теперь, даже если вы купили себе за границей новый iPhone, это может стать поводом для претензий со стороны таможенников. Хотя обычно смартфон и ноутбук можно провозить в единичном экземпляре как личные вещи. А если у вас при себе дорогие серьги или часы, лучше задекларировать их еще при выезде за рубеж, чтобы не возникло вопросов при въезде обратно. Сотрудники таможни обращают внимание на внешний вид товара, наличие чека, коробки и бирок, рассказывает гендиректор группы компаний «Континент» Александр Ганов:

Был конкретный случай, когда один мой знакомый ввозил швейцарские часы стоимостью 5 тысяч евро и просто забыл выбросить коробочку и чек. На границе таможенники попросили его все-таки показать, что это такое, и обязали оплатить пошлину. В данном случае надо было быть немножко умнее, выкинуть коробочку или хотя бы в другой багаж ее спрятать. Я, конечно, ни к чему не призываю, но подобные способы очевидны, и не составляет большого труда их для себя осознать.
Александр Ганов
гендиректор группы компаний «Континент»

Впрочем, таможенники утверждают, что также отслеживают покупки россиян на крупные суммы с помощью самих магазинов и операторов tax free. Решение снизить лимит беспошлинного ввоза, которое приняла Евразийская экономическая комиссия, прежде всего направлено на борьбу с челноками. Новые нормы должны сделать нерентабельным провоз оптовой партии товаров. Особенно это может затронуть жителей приграничных районов, говорит главный редактор газеты «Выборг онлайн» Елена Березовская:

В пограничных районах очень распространено такое явление, как тушканчество. Если человек мог ввезти, к примеру, несколько пар шин, то сейчас этого уже нельзя будет сделать. Очень многие возят технику, продукты в больших объемах, промышленные товары, обувь, одежду.
Елена Березовская
главный редактор газеты «Выборг онлайн»

Кроме того, изменения коснутся и онлайн-покупок. Теперь нужно платить пошлину за товар из зарубежных интернет-магазинов дороже 500 евро. Стоимость покупок суммируется в течение месяца, а вес беспошлинного товара за тот же период не должен превышать 31 килограмм. Кто от этого пострадает, комментирует эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец:

В первую очередь это ударит по тем людям, кто ищет оригинальную одежду, которую, к сожалению, не привозят в нашу страну. Любая приличная вещь стоит уже больше 500 евро. Как обойти? Если люди путешествуют, то можно все это привозить на себе, вряд ли кто-то что-то скажет — не будут же всех фотографировать, в чем вы вылетали и что было у вас в чемодане. И еще вариант — заказывать на адрес, например, своей подруги в Европе или Америке, чтобы потом она это все привезла так же на себе. В общем, русский человек всегда найдет, как выйти из ситуации.
Влад Лисовец
эксперт моды, телеведущий

Как обращает внимание таможня, если товары были заказаны в прошлом году, но поступили на таможенное оформление в 2019-м, то оформляться они будут уже по новым правилам.

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