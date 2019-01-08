Глава Всемирного банка досрочно ушел в отставку

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Банк опубликовал заявление, в котором говорится, что Ким перейдет работать в фирму, которая занимается инвестициями в инфраструктуру развивающихся стран и вернется в совет директоров организации, основанной им тридцать лет назад.

Всемирный банк основан после Второй мировой войны. Его руководителя назначает лично президент США. С момента основания Всемирный банк возглавляли американцы. Ким вырос в штате Айова, однако родился в Сеуле. Он занял свой пост в 2012 году, получив назначение от тогдашнего президента Барака Обамы. Кроме того, Ким стал первым главой Всемирного банка не из финансовой сферы — по образованию он антрополог и врач.

Белый дом пока не назвал имя нового главы Всемирного банка.