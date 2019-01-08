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08:43 (мск), источник: Российская газета

В каких регионах зарплаты будут расти быстрее

На 4−5 процентов в год будут расти средние зарплаты россиян в 2019—2021 годах. Об этом, основываясь на прогнозе о темпах роста зарплат в регионах России, составленном Минэкономразвития (прогноз есть в распоряжении «Российской газеты»), рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

Если смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе выше всего зарплаты будут у москвичей. Так, в насупившем году средняя зарплата в Москве составит 73,7 тысячи рублей в месяц, в 2020-м — 77,8 тысячи, а в 2021-м — 82,1 тысячи рублей. Таким образом ежегодно зарплаты москвичей будут повышаться более чем на пять процентов.

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Из регионов Северо-Западного федерального округа выше всего зарплаты будут у жителей Ненецкого автономного округа: в 2019-м средняя зарплата будет равняться 83,5 тысячи рублей, в 2020-м — 88 тысяч, в 2021-м — почти 94 тысячи рублей в месяц. Ежегодное повышение составит шесть процентов. Примерно одинаково — от 54 тысяч в 2019-м до 62 тысячи рублей в 2021-м вырастут зарплаты у жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга.

В Южном федеральном округе зарплаты больше всего будут повышаться у жителей Краснодарского края. В нынешнем году средняя зарплата поднимется до 30,4 тысячи рублей в месяц, в 2020-м — до 32,3 тысячи, в 2021-м году — до 34,2 тысячи рублей. В год средняя прибавка к зарплате составит около шести процентов. Примерно такими же темпами будут расти зарплаты и у жителей Севастополя.

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Зарплаты жителей Северо-Кавказского федерального округа пока еще выглядят довольно скромными, не дотягивая даже до средних показателей по стране. Самые высокие — в Ставропольском крае. В 2019 году средняя зарплата жителей края составит примерно 25 тысяч рублей в месяц, в 2020-м — 25,7 тысячи, в 2021-м — 27 тысяч в месяц. Ежегодная индексация — примерно четыре процента.

В Приволжском федеральном округе выше всего зарплаты у жителей Татарстана. В 2019-м году средняя составит 34 тысячи в месяц, в 2020-м — 37 тысяч, в 2021-м — около 40 тысяч рублей. Ежегодно зарплаты будут увеличиваться примерно на восемь процентов.

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Лидером по зарплатам на Урале традиционно является Ямало-Ненецкий автономный округ. В наступившем году средняя зарплата там будет 91 тысяча рублей, в 2020-м — 94,4 тысячи, в 2021-м — 99 тысяч рублей в месяц. Но увеличение не слишком высокое — 3−4 процента в год.

Из сибирских регионов выделяется Красноярский край. В этом году его жители в среднем будут зарабатывать 41,7 тысячи рублей в месяц, в следующем — 43,8 тысячи, а в 2021-м году — 46,2 тысячи. Годовое увеличение — пять процентов.

На Дальнем Востоке в лидерах Чукотка. Там и самые высокие средние зарплаты в России. В этом году они составят 95,5 тысячи рублей в месяц, в 2020-м — почти 101 тысяча в месяц, а в 2021-м -106,5 тысячи в месяц. Рост примерно пять процентов в год.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

— Прогноз Министерства экономического развития по темпам роста заработной платы в своей основе предполагает несколько условий.

Во-первых, темпы роста экономики на уровне не менее 1,8 — 2,1 процента в год. Если это условие не будет выдержано, то источников для индексации зарплаты в целом ряде отраслей не будет.

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Во-вторых, потребуется увеличение денежных доходов населения в целом. Ведь речь идет и о росте зарплат самозанятых, а они очень чувствительны к расходам населения на услуги. Если средств не будет хватать на самое необходимое (продукты питания, одежду, оплату ЖКХ), то граждане будут вынуждены экономить на частных услугах (репетиторы, помощники по хозяйству, ремонт и т. п.).

Однако в 2019—2021 годах не ожидается прежних темпов увеличения заработной платы в бюджетных отраслях. Кроме того, надо принимать во внимание и то обстоятельство, что наш рынок труда в отличие от европейских стран реагирует на приток дополнительной рабочей силы не ростом безработицы, а снижением или стабильностью размеров оплаты труда. Поэтому можно предположить, что оценки Минэкономразвития темпов роста средней заработной платы — это оптимистический сценарий.

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