Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лишился должности: Путин произвел громкую отставку в Москве
В Болгарии нашли забытый склад с «новыми» BMW (фото)
Алкоголь укрепляет брак
Гага, Кидман, Шейк: лучшие образы «Золотого глобуса»
Как эффективно помыть москитную сетку
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Плющенко и Рудковская поздравили сына с 6-летием
Рисуем новогоднюю гирлянду: мастер-класс
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
18-летняя любовница Гуфа разделась прилюдно на «Доме-2» - причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Известные россиянки, которые связали свою судьбу с иностранцами
Гага, Кидман, Шейк: лучшие образы «Золотого глобуса»
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10:11 (мск), источник: РИА Новости

Плохие предзнаменования. Глобальный кризис может начаться уже в этом году

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Фондовые площадки всего мира отметили рождественские каникулы грандиозным обвалом.

Источник: Reuters

В итоге декабрь минувшего года для американского рынка акций оказался худшим с 1931 года, разгара Великой депрессии. Индекс S&P500 за последний месяц 2018 года упал на 11%, индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 12%. Аналитики предупреждают: нынешний обвал может стать первой ласточкой нового глобального кризиса, который уже совсем близко.

Зима наступает

Читайте также
Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП

Лидерами падения в США стали компании, олицетворяющие славу и мощь американской экономики. Facebook обесценился за пять месяцев почти вдвое, акции General Motors за полгода подешевели на треть, бумаги General Electric стабильно снижались с начала года и в итоге к концу декабря растеряли две трети стоимости.

На биржах других стран наблюдается аналогичная картина: существенное снижение по итогам года продемонстрировали японский индекс Nikkei-225 и немецкий DAX, а французский CAC40 может посоперничать по масштабам обвала с Nasdaq, сдувшись с октября на 20%.

Аналитики говорят о худшем Рождестве на рынках со времен Великой депрессии.
Читайте также
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Financial Times напоминает, что за декабрь 1931 года S&P500 потерял «всего» 14,5%. Намек более чем прозрачен: мир стоит на пороге широкомасштабного кризиса. И его эпицентром, как обычно, обещает стать крупнейшая экономика мира.

Напомним, что обвал на американских биржах начался после заседания ФРС 19 декабря. Инвесторов напугало не само решение Федрезерва об очередном повышении ставки (это было ожидаемо), а комментарии его главы Джерома Пауэлла: он начал пресс-конференцию не дежурными заявлениями о силе американской экономики, а признанием, что со времени прошлого заседания ФРС возникли некоторые трудности, из-за которых Федрезерву пришлось снизить прогнозы по экономическому росту в США на 2019 и 2020 годы.

Обвал на нефтяном рынке
3 январяСША захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
26 декабря 2018«Лукойл» и «Роснефть» ждут роста цены на нефть
25 декабря 2018Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

Ставки сделаны

Серьезные проблемы в экономике Соединенных Штатов — ни для кого не новость. Эксперты спорят лишь о том, что считать главной угрозой. Дональд Трамп видит основную проблему в политике Федрезерва, взявшего курс на повышение ставок. На фоне рождественского обвала рынков глава Белого дома в очередной раз заявил: «Единственной проблемой для американской экономики является ФРС».

Читайте также
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены

Логика в этом есть: рост ставки повышает стоимость заимствований как для Минфина США, так и для американских корпораций. Мало того, параллельно с повышением ставки Федрезерв проводит программу сокращения балансового счета, выкачивая из экономики деньги.

Только за 2018 год ФРС сократила баланс на 110 миллиардов долларов. По оценкам экспертов американского Института международных финансов для рынка эффект от такой откачки денег равносилен повышению ставки на 0,4%.

Главный финансовый аналитик портала Bankrate.com Грег МакБрайд подсчитал, что за всю историю существования ФРС уже шесть раз пыталась сократить свой баланс: в 1921—1922, 1928−1930, 1937, 1941, 1948−1950 и 2000 годах.

В пяти случаях после этого в экономике страны началась рецессия.

Эффект бумеранга

Между тем опрос управляющих инвестфондами, проведенный в декабре Bank of America, показал, что для них политика ФРС — только на втором месте в списке главных рисков (на нее указали 54 респондента).

Основной же угрозой экономической стабильности 35% респондентов (61 человек) считают торговые войны.
Читайте также
Самые выгодные и провальные вложения денег в этом году

Дело в том, что борьба Трампа «за справедливую международную торговлю» в конечном итоге сильнее всего бьет именно по американскому бизнесу. Так, автоконцерны General Motors и Ford оказались на грани банкротства и вынуждены закрывать заводы в том числе и из-за импортных пошлин на сталь и алюминий, введенных президентом США в апреле.

В результате металл в США стал стоить дороже, чем в любой другой стране мира, а себестоимость американских авто увеличилась на 1,5−5 тысяч долларов за штуку (в зависимости от класса).

После введения Китаем заградительных пошлин на американскую сельхозпродукцию на грани банкротства оказались тысячи американских фермеров, ранее поставлявших в Поднебесную сою, пшеницу, кукурузу, хлопок, миндаль, свинину, сорго, молочные и другие продукты.

Торговые войны
15 декабря 2018США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта
5 декабря 2018«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки
19 ноября 2018Дмитрий Медведев: победителей в торговой войне не будет

В декабре Трамп и Си Цзиньпин договорились о приостановке торговой войны на три месяца, и Пекин объявил о возобновлении закупок американской сои, поскольку столкнулся с дефицитом корма для скота и птицы.

Производителям же других агрокультур остается только надеяться на программу государственной помощи: в июле Белый дом потратит на нее 12 миллиардов долларов.

Притом что дефицит госбюджета США достиг рекордных уровней.

Впрочем, из-за того, что конгресс США не принял федеральный бюджет на следующий год, отказавшись утвердить финансирование строительства стены вдоль американо-мексиканской границы, все правительственные расходы оказались заморожены на неопределенный срок. Включая помощь фермерам.

Восток — дело тонкое

Читайте также
Эксперты: доллар может перейти отметку в 70 рублей уже в этом году

Понятно, что от торговых войн страдают не только США. Негативные последствия этих споров начинают проявляться и в экономике Китая. По оценкам Академии общественных наук КНР, в 2018 году рост китайского ВВП составит 6,6% против 6,9% в 2017-м. А в нынешнем году замедлится до 6,3%.

Это грозит снижением мировых цен на сырьевые товары, главным покупателем которых сегодня выступает Пекин, — от энергоносителей до сельхозпродукции. В результате проблемы могут возникнуть у многих развивающихся стран, поставляющих сырье в Китай.

В декабре наметился еще один потенциальный источник глобального кризиса: бюджет Саудовской Аравии на 2019 год сверстан с дефицитом в 35 миллиардов долларов, то есть 4,2% ВВП. Что, между прочим, вдвое больше бюджетного дефицита Италии, которую считают главной угрозой финансовой стабильности Евросоюза.

При этом саудиты заложили в расчеты стоимость нефти в 80 долларов за баррель. А чтобы сбалансировать бюджет, королевству нужна средняя цена черного золота в 95 долларов за баррель в новом году.

Опасность заключается в том, что Саудовская Аравия наряду с Китаем — крупнейшие держатели американского госдолга. Столкнувшись с экономическими и бюджетными проблемами, обе страны просто вынуждены будут распродавать гособлигации США.

Это почти неизбежно спровоцирует массовое бегство инвесторов из американского госдолга. Следствием чего станут обвальное падение рыночной стоимости трежерис и «дыры» в балансах банков, активно скупавших американские долговые бумаги в последние месяцы.

После этого останется только ждать, какой из банков повторит судьбу Lehman Brothers, чье банкротство стало триггером острой фазы глобального кризиса в 2008 году.

 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
В Россию придут аномальные морозы
Ученые нашли способ быстро распознавать рак
Дело — в архив. Скандальные нераскрытые кражи СССР и России
Беспилотник США провел разведку у Крыма
Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)
Спорт
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ? Рассказываем о главных моментах прошедшего молодежного чемпионата мира
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
СМИ: АВТОВАЗ собрал партию рестайлинговых «Ларгусов» С линии B0 главного конвейера АВТОВАЗа уже начали сходить первые экземпляры Lada Largus FL из пилотной партии
Кино
Российские сериалы 2018 года, которые нас приятно удивили Смотреть сериалы уже давно не стыдно, и хотя у нас пока нет такого стабильного поставщика качественного телеконтента, как тот же Netflix, тенденция налицо. Вспоминаем лучшие многосерийные картины, порадовавшие нас в прошедшем году.
Недвижимость
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Как быстро удалить старые обои со стены
Дети
Саша Савельева с трудом скрывает беременность Солистка группы «Фабрика» вышла на сцену с округлившимся животом
Леди
Как скрыть полноту за 5 минут (фото) Праздники подходят к концу, и, возможно, тебя ждет не самый приятный сюрприз на весах.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь