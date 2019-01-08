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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин ввел в строй СПГ-терминал, позволивший отказаться от транзита газа в Калининград через Литву

Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию регазификационного судна «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области.

Терминал позволит региону получать сжиженный газ в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы.

Присутствовавший на церемонии запуска предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газоснабжение области теперь полностью осуществляется через приемный морской терминал.

Система поставок газа через магистральный газопровод Минск—Вильнюс—Калнас—Калининград была полностью отключена.
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Глава государства заявил, что регазификационное судно снижает транзитные риски. «Это первый подобный проект в российской энергетике. Мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса — такого, как природный газ — на подобные расстояния и трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым, но для нас, для Калининградской области, в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, точнее всего, сводят на нет все транзитные риски», — сказал господин Путин.

Президент при этом подчеркнул, что разница между ценой СПГ и трубного газа в Калининградской области не должна «лечь дополнительным бременем на плечи потребителя». По его словам, правительству уже были даны соответствующие поручения.

Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., но ее использование будет стоить еще дороже — по оценке «Ъ», полная загрузка терминала при текущей разнице между ценой СПГ и внутренней ценой обернется убытком в размере 27 млрд руб. в год.

Путин ввел в эксплуатацию плавучий газовый терминал
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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