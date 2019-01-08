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20:10 (мск), источник: Российская газета

Как изменится жизнь дачников в 2019 году

В законодательстве России нет больше такого понятия, как «дачное товарищество». Вместо пяти взносов владельцам участков теперь надо платить всего два. Плюс в загородных домиках можно оформить регистрацию.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января жизнь российских дачников сильно изменилась. Вступил в силу закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.

Название «дачное товарищество» упраздняется. Останутся садоводческие и огороднические товарищества. В первых можно строить дома для постоянного проживания, а вторые предназначены лишь для выращивания овощей и фруктов.

Закон также закрепил только два вида взносов: членские и целевые.

До этого их было пять видов: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные! Как поясняет глава Союза дачников Подмосковья, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, вступительные вообще имели коррупционную составляющую. Если кого-то не хотели принимать, правление могло заломить огромную сумму: к примеру, 100 тысяч.

Изменился и порядок приема взносов в садовых товариществах.

С 1 января все садовые товарищества должны открыть счет в банке и вести все расчеты (принимать взносы, рассчитываться с поставщиками тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее) только безналичным способом.
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Решение об открытии и закрытии банковских счетов должно принимать общее собрание товарищества, контролировать внесение взносов — правление. «В случае расчетов наличными средствами создается риск нецелевого и неконтролируемого расходования денежных средств товарищества, а также сложности с взысканием задолженностей по уплате взносов», — объясняет новацию директор департамента недвижимости минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

Закон, правда, не устанавливает каких-либо санкций за прием взносов наличными после 1 января 2019 года. Но в случае жалоб виновные лица из числа членов правления могут сесть на скамью подсудимых по уголовному делу за злоупотребления или присвоение и растрату, предупреждает руководитель практики жилищного права и соцотношений НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко.

Еще одно новшество: во всех садовых домиках можно будет прописаться так же, как и на землях для индивидуального жилищного строительства.

Как поясняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, есть пять основных критериев для прописки. Участок должен быть предназначен для садоводства, находиться в границах населенного пункта, дом должен быть не выше трех этажей и 20 метров, не разделен на квартиры. И наконец, признан жилым. Последнее условие теперь выполнить легче.

Порядок признания садового дома жилым правительство утвердило в конце прошлого года. Уже не требуется собирать специальную межведомственную комиссию для оценки дома, достаточно направить в муниципалитет заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. Его готовит индивидуальный предприниматель или компания, являющиеся членами саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий.

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