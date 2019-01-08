Как изменится жизнь дачников в 2019 году
В законодательстве России нет больше такого понятия, как «дачное товарищество». Вместо пяти взносов владельцам участков теперь надо платить всего два. Плюс в загородных домиках можно оформить регистрацию.
В законодательстве России нет больше такого понятия, как «дачное товарищество». Вместо пяти взносов владельцам участков теперь надо платить всего два. Плюс в загородных домиках можно оформить регистрацию.
С 1 января жизнь российских дачников сильно изменилась. Вступил в силу закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.
Название «дачное товарищество» упраздняется. Останутся садоводческие и огороднические товарищества. В первых можно строить дома для постоянного проживания, а вторые предназначены лишь для выращивания овощей и фруктов.
До этого их было пять видов: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные! Как поясняет глава Союза дачников Подмосковья, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, вступительные вообще имели коррупционную составляющую. Если
Изменился и порядок приема взносов в садовых товариществах.
Решение об открытии и закрытии банковских счетов должно принимать общее собрание товарищества, контролировать внесение взносов — правление. «В случае расчетов наличными средствами создается риск нецелевого и неконтролируемого расходования денежных средств товарищества, а также сложности с взысканием задолженностей по уплате взносов», — объясняет новацию директор департамента недвижимости минэкономразвития Алексей Бутовецкий.
Закон, правда, не устанавливает
Как поясняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, есть пять основных критериев для прописки. Участок должен быть предназначен для садоводства, находиться в границах населенного пункта, дом должен быть не выше трех этажей и 20 метров, не разделен на квартиры. И наконец, признан жилым. Последнее условие теперь выполнить легче.
Порядок признания садового дома жилым правительство утвердило в конце прошлого года. Уже не требуется собирать специальную межведомственную комиссию для оценки дома, достаточно направить в муниципалитет заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. Его готовит индивидуальный предприниматель или компания, являющиеся членами саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий.