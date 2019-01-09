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01:04 (мск), источник: ТАСС

Всемирный банк отметил рост российской экономики при низком уровне инфляции в 2018 году

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в прошлом году росли, а инфляция оставалась низкой, говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики». В этом году документ носит название «Потемневший небосклон».

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении России, инфляция в этой стране оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%», — сказано в докладе. В июньском докладе специалисты прогнозировали рост российской экономики в 2018 году на уровне 1,5%, как и в 2017 году.

По данным ВБ, «в 2018 году экономика России и других стран — экспортеров нефти продолжала устойчиво расти на фоне повышения цен на нефть».

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Тем не менее авторы доклада прогнозируют краткосрочное замедление роста экономики РФ в 2019 году до 1,5% (ухудшение прогноза на 0,3% по сравнению с июньскими данными). В связи с этим ожидается «снижение темпов экономического роста стран восточной части региона Европы и Центральной Азии». В 2020 и 2021 году ВБ ожидает увеличение темпов роста ВВП РФ до 1,8%.

В октябре Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на 0,3%, до 1,8%. МВФ сохранил прогноз по росту ВВП в 2018 году на уровне 1,7%. При этом МВФ ожидает инфляцию в России в 2018 году на уровне 2,8% из-за умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

В октябре главный экономист МВФ Мори Обстфелд заявил, что положительное влияние роста мировых цен на нефть на российскую экономику перевесит негативный эффект от введенных США против РФ санкций.

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