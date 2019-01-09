Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Источник: Известия

Теперь диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2746−4942 рубля вместо действовавшего ранее коридора в 3432—4118 рублей.

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Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 10,9% и составили 694−1047 рублей, для легковых автомобилей юридических лиц — снижается на 5,7%, до 2058−2911 рублей.

Тарифный коридор для такси расширяется в обе стороны до 4110−7399 рублей, отмечает ТАСС.

Система коэффициентов «возраст-стаж» теперь будет разделяться на 58 категорий вместо четырех.

Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8.

Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от 6 лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в 7%.

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Изменяется и расчет коэффициента «бонус-малус» (надбавка за аварию, КБМ). Он будет назначен водителю раз в 1 год без перерасчета в течение этого времени.

Кроме того, новая система безопасности предполагает сохранение всех накопленных скидок.

Ранее в ЦБ оценивали, что средняя цена за полисы может быть увеличена не более чем на 1,5%.