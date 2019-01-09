Бензин добавленной стоимости
Цены на заправках отыгрывают рост НДС.
Цены на заправках отыгрывают рост НДС.
В новогодние каникулы продавцы горючего стали повышать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Источники «Ъ» на рынке отмечают, что топливо дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%. В ближайшие месяцы эксперты не ожидают существенного роста топливных цен в связи с ростом налогов и акцизов, но предупреждают, что топливо на бирже может начать дорожать к весне.
На фоне роста НДС с 1 января до 20% крупные нефтекомпании начали поднимать цены на топливо на своих АЭС, сообщили «Ъ» участники топливного рынка в регионах РФ. Из их слов следует, что за время новогодних праздников топливо дорожало на заправках европейской части страны и Урала. Так, ЛУКОЙЛ и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65−80 коп. за литр. «В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизель с начала года — 50−70 коп. за литр», — говорит президент Нефтяного клуба
На бирже СПбМТСБ, где идет оптовая продажа топлива, с 27 декабря торгов не было. К 26 декабря стоимость Аи-92 на бирже с начала месяца упала на 13%, до 38,7 тыс. руб. за тонну, на Аи-95 — на 17%, до 38,8 руб. за тонну. Падение биржевых цен шло вслед за нефтяными котировками, которые в декабре опустились ниже $50 за баррель. Розничные цены на бензин за предпоследнюю неделю декабря, по данным Росстата, поднимались в четырех регионах РФ, больше всего в Новгородской и Калининградской областях — на 0,4% и 0,2% соответственно; в остальных регионах горючее дешевело либо цены оставались стабильными. Сильнее всего бензин дешевел в Иркутске и Кызыле — на 1,2%. В среднем же за ту неделю цена на бензин упала на 2 коп., до 43,42 руб. за литр (Аи-92 — до 41,48 руб., Аи-95 — до 44,77 руб.), на дизтопливо — на 6 коп., до 46,66 руб. за литр. Нефтекомпании обязались держать розничные цены на уровне конца мая по соглашению с правительством, независимым АЗС
При этом с 1 января в РФ акцизы на бензин и дизтопливо выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб. за тонну соответственно, а НДС увеличился с 18% до 20%. В октябре
«Впрочем, ростом цены это сложно назвать — скорее, компенсацией за повышение налога», — замечает один из них. Другой источник «Ъ» отмечает, что «многие независимые АЗС могут выдохнуть», поскольку цены у них и нефтекомпаний наконец уравняются. «Еще в декабре всех предупреждали, что цены вырастут, никакого сюрприза тут нет, — заметил “Ъ” владелец сети АЗС “Калина Ойл” в Черноземье Владимир Борисов.— Если посмотреть на декабрьские цены ЛУКОЙЛа, рост составил ровно 1,7% — копеечка к копеечке, как и говорил Козак. Мы пока свои цены не поднимали — и без того были выше других. Ближе к середине января решим, посмотрим, что на бирже будет происходить». Один из собеседников «Ъ» утверждает, что пока в большей степени топливо дорожает на АЗС крупных нефтекомпаний, но с большой вероятностью после праздников независимые тоже повысят цены. В «Роснефти» и «Газпром нефти» оперативно не ответили «Ъ». Представитель ЛУКОЙЛа был недоступен для комментариев.
Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» не ожидает существенного роста оптовых цен на бензин в ближайшее время, так как в декабре на бирже были проданы рекордные объемы, а
Дмитрий Козлов; региональные редакции «Ъ»