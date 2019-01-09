«Почта России» доставит пошлины

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«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца. Участники рынка трансграничной торговли опасаются, что новые полномочия сделают ФГУП монополистом на рынке международной доставки.

9 января стартует пилотный проект, в рамках которого «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФГУПа.

В «Почте России» не уточняют, на каких ритейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. Он использует понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором выступает лишь «Почта России», но в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании, уточнила «Ъ» представитель Минфина. Согласно документу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя.

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«Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.



Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС, рассказал «Ъ» представитель «Почты России». По его словам, процесс оплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете. «Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях», — отметил он.

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза, до €500.

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