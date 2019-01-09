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10:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца. Участники рынка трансграничной торговли опасаются, что новые полномочия сделают ФГУП монополистом на рынке международной доставки.

9 января стартует пилотный проект, в рамках которого «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФГУПа.

В «Почте России» не уточняют, на каких ритейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. Он использует понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором выступает лишь «Почта России», но в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании, уточнила «Ъ» представитель Минфина. Согласно документу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя.

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«Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС, рассказал «Ъ» представитель «Почты России». По его словам, процесс оплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете. «Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях», — отметил он.

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза, до €500.
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Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года порог будет снижен до €200, но будет применяться уже к каждой отдельной посылке. Товары такой ценовой категории россияне заказывают нечасто. По данным июльского исследования холдинга «Ромир», только 5% россиян за год делали покупки стоимостью от €200 до €500, 1% — покупки дороже €1 тыс. Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Ъ» ранее говорил, что ФГУП предлагало Минфину отложить резкое снижение беспошлинного порога во избежание коллапса в зоне таможенного оформления и «частично» эта позиция была услышана.

На практике придание «Почте России» новых полномочий, скорее всего, сделает ее монополистом на рынке доставки из-за рубежа, опасается председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, в ближайшем будущем это сделает неизбежным рост цен на международные отправления, падение качества и скорости доставки.

В «Яндекс. Маркете», на базе которого работают маркетплейсы «Беру» и Bringly с товарами от иностранных продавцов, отметили, что «готовы поддержать любые нововведения, которые упрощают жизнь покупателей, в том числе и все, что связано с взиманием пошлин, если это реализовано онлайн с минимальными сложностями для покупателя».

Дмитрий Шестоперов

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