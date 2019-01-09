«Почта России» доставит пошлины
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей
«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных
9 января стартует пилотный проект, в рамках которого «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных
Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. Он использует понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором выступает лишь «Почта России», но в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании, уточнила «Ъ» представитель Минфина. Согласно документу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя.
«Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.
Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного
Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года порог будет снижен до €200, но будет применяться уже к каждой отдельной посылке. Товары такой ценовой категории россияне заказывают нечасто. По данным июльского исследования холдинга «Ромир», только 5% россиян за год делали покупки стоимостью от €200 до €500, 1% — покупки дороже €1 тыс. Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Ъ» ранее говорил, что ФГУП предлагало Минфину отложить резкое снижение беспошлинного порога во избежание коллапса в зоне таможенного оформления и «частично» эта позиция была услышана.
На практике придание «Почте России» новых полномочий, скорее всего, сделает ее монополистом на рынке доставки
В «Яндекс. Маркете», на базе которого работают маркетплейсы «Беру» и Bringly с товарами от иностранных продавцов, отметили, что «готовы поддержать любые нововведения, которые упрощают жизнь покупателей, в том числе и все, что связано с взиманием пошлин, если это реализовано онлайн с минимальными сложностями для покупателя».
Дмитрий Шестоперов