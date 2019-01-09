СМИ: США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Источник: Nord Stream 2

Такие планы разрабатывают в Госдепартаменте, отмечает газета, а в Берлине «Северный поток — 2» активно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее заявил изданию, что компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны».

Как сообщают источники издания из правительственных кругов, под санкции прежде всего могут попасть высокоспециализированные строительные компании, занимающиеся прокладкой труб, — швейцарская группа компаний Allseas и итальянская Saipem.

При этом, по данным отраслевых кругов, основная нагрузка лежит именно на Allseas, которая прокладывает более 90 процентов трубопровода, тогда как Saipem уже выполнила свою часть работ, отмечает издание.

Правительство Германии «с большой озабоченностью» смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство «Северного потока — 2» и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.

Проект «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.