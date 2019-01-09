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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Мировой экономике добавили пессимизма

Всемирный банк снизил прогнозы роста на 2019−2020 годы

ЦБ: $ 67.0795   -2.39 € 76.9066   -2.55 ММВБ: $ 67.0675   +0.18 € 76.8025   +0.25
Источник: Reuters

Мировая экономика в ближайшие два года будет расти медленнее, чем в 2018-м, следует из нового прогноза Всемирного банка (ВБ). В банке ожидают по-прежнему высоких темпов роста в США в нынешнем году, однако уже в следующем они могут сократиться до 1,7%. Тогда как в зоне евро и Китае рост замедлится уже в 2019-м. По России прогноз пока сохранен на прежнем уровне, но в ВБ уже снизили ожидаемую среднюю цену на нефть на ближайшие два года до $67 за баррель.

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Всемирный банк понизил свой июньский прогноз по росту мировой экономики на 0,1 п. п., до 2,9% из-за падения активности в торговле и обрабатывающей промышленности, а также торговых войн, говорится в обновленном прогнозе банка "Перспективы мировой экономики«. “Прогноз на следующий год тоже пересмотрен в сторону понижения на тот же 0,1 п. п., до 2,8% ВВП.

В 2018-м, по расчетам банка, рост составил 3%. Отмечается снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные развивающиеся страны ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков”, — говорится в докладе банка.

В октябре с не менее пессимистичной оценкой состояния мировой экономики выступили и в Международном валютном фонде, где указали, что торговый протекционизм ударит по росту как в Китае, так и США.

В целом по развивающимся странам прогноз на 2019 год был понижен на 0,5 п. п., на 2020 — на 0,2%.

В частности, пересмотру подверглась оценка роста в Китае — она была снижена с 6,3% до 6,2%.
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При этом банк сохранил прогноз роста для развитых экономик на этот год (2%), в том числе США (2,5%). Но прогноз для США на следующий год понижен на 0,3 п. п., до 1,7%. На этот год понижен прогноз и для зоны евро на 0,1 п. п., до 1,6%.

По России Всемирный банк сохранил свой декабрьский прогноз на нынешний и на следующий год — 1,5% и 1,8% соответственно. Однако банк пересмотрел прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до $67 за баррель, что на $4 ниже его декабрьского прогноза. “В то время как ожидается увеличение спроса на нефть, сокращение (этого спроса из-за падения роста ВВП) на рынках с развивающейся экономикой может иметь более серьезный эффект, чем ожидается”, — отмечают аналитики банка. По их мнению ситуация также зависит от договоренностей стран ОПЕК и их партнеров по добыче нефти. ВБ отмечает, что, несмотря на достигнутые договоренности, детали этой сделки по-прежнему не до конца понятны рынку.

Татьяна Едовина

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