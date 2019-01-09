Мировой экономике добавили пессимизма
Всемирный банк снизил прогнозы роста на 2019−2020 годы
Всемирный банк снизил прогнозы роста на 2019−2020 годы
Мировая экономика в ближайшие два года будет расти медленнее, чем в 2018-м, следует из нового прогноза Всемирного банка (ВБ). В банке ожидают
Всемирный банк понизил свой июньский прогноз по росту мировой экономики на 0,1 п. п., до 2,9%
В 2018-м, по расчетам банка, рост составил 3%. Отмечается снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные развивающиеся страны ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков”, — говорится в докладе банка.
В октябре с не менее пессимистичной оценкой состояния мировой экономики выступили и в Международном валютном фонде, где указали, что торговый протекционизм ударит по росту как в Китае, так и США.
В целом по развивающимся странам прогноз на 2019 год был понижен на 0,5 п. п., на 2020 — на 0,2%.
При этом банк сохранил прогноз роста для развитых экономик на этот год (2%), в том числе США (2,5%). Но прогноз для США на следующий год понижен на 0,3 п. п., до 1,7%. На этот год понижен прогноз и для зоны евро на 0,1 п. п., до 1,6%.
По России Всемирный банк сохранил свой декабрьский прогноз на нынешний и на следующий год — 1,5% и 1,8% соответственно. Однако банк пересмотрел прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до $67 за баррель, что на $4 ниже его декабрьского прогноза. “В то время как ожидается увеличение спроса на нефть, сокращение (этого спроса
Татьяна Едовина