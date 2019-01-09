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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Усадьба Дивноморское» нашла нового владельца

Чем интересна винодельня в Краснодарском крае.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Винодельня, которую связывают с близким окружением Владимира Путина, сменила собственников. Совладельцем «Усадьбы Дивноморское» стал миллиардер Геннадий Тимченко, который начал проявлять интерес к виноделию несколько лет назад. Прежде винодельней владела группа компаний «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Виноградники, которые входят в «Усадьбу Дивноморское», оказались в центре внимания несколько лет назад из-за своей близости к так называемому «дворцу Путина».

Винодельня «Усадьба Дивноморское» находится в селе Дивноморское Краснодарского края. Ее совладелец, помимо Геннадия Тимченко, некий Владимир Колбин. Его зовут так же, как сына бизнесмена из Санкт-Петербурга Петра Колбина. Состояние Петра Колбина, по данным Forbes, $550 млн. Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что семья Колбиных давно дружит с семьей Владимира Путина, а Петр Колбин прежде назывался в числе партнеров Геннадия Тимченко.

Рядом с винодельней «Усадьба Дивноморское» расположен комплекс зданий, который в 2010 году стал известен как «дворец Путина». Так его назвал предприниматель Сергей Колесников в открытом письме Дмитрию Медведеву. Он заявил тогда, что на берегу Черного моря строится резиденция для отдыха Владимира Путина, а рядом с ней возделывается виноградник. В Кремле связь комплекса с президентом неоднократно опровергали.

Сама винодельня выглядит очень живописно, говорит президент «Союза виноградарей и виноделов России» Леонид Попович: «У этой винодельни очень интересное расположение, там виноградники практически на берегу Черного моря, очень интересный терруар, очень интересная земля. Вложены серьезные деньги в технологию как виноградарства, так и виноделия. Винодельня маленькая, аккуратная, очень красивая, очень интересная. Сколько может стоить? Думаю, что несколько сотен миллионов рублей, это обязательно».

«Усадьба Дивноморское» выпускает премиальные вина. Они продаются в среднем от 2,5 до 3,5 тыс. руб. за бутылку. По российским меркам эта винодельня уникальна, отметил президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «Винодельня “Дивноморская” появилась недавно, и когда первый раз она выступила на международном винном конкурсе, получила около десятка золотых медалей. Это бывает чрезвычайно редко, можно сказать, никогда не бывает. То есть это говорит о высочайшем качестве вин, которые они производят. Все это делается в Геленджике, там итальянский достаточно молодой винодел. По всей видимости, талантливый, потому что результаты вызывают восхищение. Это, может быть, одна из трех-четырех самых лучших виноделен России».

Выручка компании «Лазурная ягода», которой принадлежит винодельня, в 2017-м, по данным «СПАРК-Интерфакса», достигла почти 164 млн руб., чистая прибыль — около 17 млн руб. Ранее источник «Коммерсанта» на винном рынке сообщал, что интерес к винодельне проявляли структуры другого миллиардера — Юрия Ковальчука.

Альбина Хазеева

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