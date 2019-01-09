История вопроса о пошлинах на посылки в Россию

9 января 2019 года «Почта России» в пилотном режиме запустила систему
Редакция
Впервые четкая норма по взиманию таможенных сборов с международных почтовых отправлений была установлена при принятии 18 июня 1993 года первого Таможенного кодекса РФ. В соответствии с этим документом 23 декабря 1993 года председатель правительства РФ Виктор Черномырдин подписал постановление «О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности».
Если декларированная стоимость была выше лимита или оценивалась таможенниками выше задекларированной, ее получатель должен был через таможенное отделение оплатить пошлину. Возможности сделать это непосредственно в почтовом отделении при получении посылки не было.
С 1 августа 1996 года норма беспошлинного ввоза была понижена до $100 за посылку. Также снизилась и пошлина — до 30−50%. В сентябре 1999 года вступило в силу постановление правительства «Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации», подписанное
Обновленная редакция Таможенного кодекса РФ была подписана президентом России Владимиром Путиным 28 мая 2003 года. Документ вводил новый порядок беспошлинного лимита: до 10 тыс. руб. на посылку в неделю. Эта норма действовала до 2010 года.
В 2010 года начал работу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 18 июня 2010 года странами — участницами союза было подписано межправительственное соглашение «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». В соответствии с документом, норма беспошлинного ввоза посылок была увеличена до €1 тыс. в месяц с лимитом в 31 кг. Эти же нормы были сохранены при вступлении в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС (подписан 11 апреля 2017 года).
Пошлина при превышении установленного порога составила 30% и не менее €4 за 1 кг.
Если в 2010 году в Россию
Впервые с инициативой о снижении порога беспошлинного ввоза в ноябре 2013 года выступила Федеральная таможенная служба и ее глава Андрей Бельянинов. Идею поддержала, в частности, Ассоциация компаний
При этом он отметил, что стоимость большинства покупок в зарубежных
Вновь тема беспошлинных лимитов была поднята в 2016 году при обсуждении Таможенного кодекса ЕАЭС. Кодекс предусматривает, что через год после его вступления в силу (то есть с 1 января 2019 года) порог будет понижен до €500 в месяц, а еще через год (с 1 января 2020 года) — до €200.
Осенью 2017 года правительство и ФТС также рассматривали и более радикальное снижение максимальной суммы — до нуля или до €20−25. По подсчетам ФТС, взимание пошлин со всех покупок в зарубежных
3 августа 2018 года Путин подписал закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ разрешил почтовым операторам выступать таможенными агентами, то есть позволил платить пошлину за посылку в отделении связи или взимать ее автоматически при расчете стоимости доставки. Приказ Минфина, устанавливающий эту процедуру для почтовых операторов, был подписан 21 декабря и опубликован 28 декабря 2018 года.