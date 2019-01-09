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14:52 (мск), источник: ТАСС

История вопроса о пошлинах на посылки в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января «Почта России» в пилотном режиме запустила систему онлайн-оплаты пошлин.

Источник: РИА "Новости"

9 января 2019 года «Почта России» в пилотном режиме запустила систему онлайн-оплаты пошлин на товары из зарубежных онлайн-магазинов. Почтовый оператор будет сообщать Федеральной таможенной службе (ФТС) данные получателей, а также информацию о совершенных в течение месяца покупках.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории вопроса о пошлинах на посылки в Россию.

История

Впервые четкая норма по взиманию таможенных сборов с международных почтовых отправлений была установлена при принятии 18 июня 1993 года первого Таможенного кодекса РФ. В соответствии с этим документом 23 декабря 1993 года председатель правительства РФ Виктор Черномырдин подписал постановление «О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности».

Оно предусматривало, что физические лица могут с 1 января 1994 года без пошлин получать любые посылки без ограничения веса общей стоимостью до $200. При превышении установленной суммы вводилась ставка 60% от стоимости посылки.

Если декларированная стоимость была выше лимита или оценивалась таможенниками выше задекларированной, ее получатель должен был через таможенное отделение оплатить пошлину. Возможности сделать это непосредственно в почтовом отделении при получении посылки не было.

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С 1 августа 1996 года норма беспошлинного ввоза была понижена до $100 за посылку. Также снизилась и пошлина — до 30−50%. В сентябре 1999 года вступило в силу постановление правительства «Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации», подписанное премьер-министром Сергеем Степашиным 10 июля 1999 года. Оно установило стандартную ставку в 30%, беспошлинный лимит не менялся. Ставка в 30% действует до сих пор.

Обновленная редакция Таможенного кодекса РФ была подписана президентом России Владимиром Путиным 28 мая 2003 года. Документ вводил новый порядок беспошлинного лимита: до 10 тыс. руб. на посылку в неделю. Эта норма действовала до 2010 года.

В 2010 года начал работу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 18 июня 2010 года странами — участницами союза было подписано межправительственное соглашение «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». В соответствии с документом, норма беспошлинного ввоза посылок была увеличена до €1 тыс. в месяц с лимитом в 31 кг. Эти же нормы были сохранены при вступлении в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС (подписан 11 апреля 2017 года).

Пошлина при превышении установленного порога составила 30% и не менее €4 за 1 кг.

Снижение нормы

Установка лимита в €1 тыс. привела к резкому росту объема покупок гражданами РФ в иностранных интернет-магазинах.

Если в 2010 году в Россию из-за рубежа было доставлено 1,3 млн посылок, то в 2017 году — 284 млн.

Впервые с инициативой о снижении порога беспошлинного ввоза в ноябре 2013 года выступила Федеральная таможенная служба и ее глава Андрей Бельянинов. Идею поддержала, в частности, Ассоциация компаний интернет-торговли (среди ее членов — Ozon.ru, «М. Видео», «Связной», «Юлмарт» и др.). Президент ассоциации Сергей Румянцев заявил, что импорт из иностранных интернет-магазинов препятствует развитию онлайн-торговли внутри страны, и предложил снизить беспошлинный порог с €1 тыс. до €100 или €150.

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При этом он отметил, что стоимость большинства покупок в зарубежных интернет-магазинах составляет меньше €100 и уменьшение нормы почти не скажется на покупателях. Однако эта инициатива тогда не нашла поддержки у правительства и «Почты России», в частности, из-за трудностей с взиманием пошлины — ее по-прежнему требовалось платить через отделения ФТС.

Вновь тема беспошлинных лимитов была поднята в 2016 году при обсуждении Таможенного кодекса ЕАЭС. Кодекс предусматривает, что через год после его вступления в силу (то есть с 1 января 2019 года) порог будет понижен до €500 в месяц, а еще через год (с 1 января 2020 года) — до €200.

При этом сама ставка с 2020 года будет снижена с 30% до 15% (но не менее €2 за кг).

Осенью 2017 года правительство и ФТС также рассматривали и более радикальное снижение максимальной суммы — до нуля или до €20−25. По подсчетам ФТС, взимание пошлин со всех покупок в зарубежных интернет-магазинах принесет федеральному бюджету 25 млрд руб. в год и повысит конкурентоспособность российской интернет-торговли.

3 августа 2018 года Путин подписал закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ разрешил почтовым операторам выступать таможенными агентами, то есть позволил платить пошлину за посылку в отделении связи или взимать ее автоматически при расчете стоимости доставки. Приказ Минфина, устанавливающий эту процедуру для почтовых операторов, был подписан 21 декабря и опубликован 28 декабря 2018 года.

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