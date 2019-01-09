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15:18 (мск), источник: Российская газета

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля. Об этом свидетельствует информация на сайте Банка России.

ЦБ: $ 67.0795   -2.39 € 76.9066   -2.55 ММВБ: $ 67.0675   +0.18 € 76.8025   +0.25
Источник: AP 2019

Курс доллара, установленный ЦБ на 10 января, опустился до 67,07 рубля. Это почти на 2,4 рубля ниже курса, действовавшего во время новогодних праздников. Официальный курс евро снизился до 76,90 рубля — на 2,5 рубля ниже предыдущей отметки.

После потери позиций во время первых трех торговых сессий года (3, 4 и 8 января) доллар и евро на бирже в среду снова торгуются в зеленой зоне. Доллар на 14:30 мск находился у отметки в 67,07 рубля, евро — 76,73 рубля.

Стоимость нефти Brent 9 января поднималась выше уровня в 60 долларов за баррель. Это случилось впервые с 17 декабря.

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