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17:55 (мск), источник: Ведомости

Reuters узнал о десятках «брошенных» в Саудовской Аравии бизнес-джетов

В Саудовской Аравии десятки самолетов стоимостью в сотни миллионов долларов, принадлежащих частным лицам или чартерным компаниям, простаивают в аэропортах и не летают, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией. Это подчеркивает, как антикоррупционная компания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана, во время которой были арестованы сотни принцев, бизнесменов и чиновников, напугала элиту страны.

Источник: Reuters

Часть самолетов была передана их бывшими владельцами государству ради урегулирования предъявленных им обвинений, утверждают источники Reuters. Другие принадлежат саудовцам, которым запрещен выезд за границу или которые теперь боятся демонстрировать свое состояние, чтобы не привлечь внимание властей.

По некоторым оценкам, из-за этого в стране теперь простаивают около 70 бизнес-джетов Bombardier и Gulfstream, а также более крупных моделей Airbus и Boeing, которые обычно используются в гражданской авиации, но в Саудовской Аравии часто служат частными самолетами.
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Всего в стране насчитывалось 129 частных самолетов на конец 2018 г., согласно FlightAscend Consultancy.

Саудовское правительство не ответило на запросы Reuters о комментарии.

В ноябре 2017 г. саудовские власти неожиданно начали антикоррупционную кампанию, арестовав 381 высокопоставленное лицо, включая членов королевской семьи, в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Их удерживали там более трех месяцев, но большинство вышли на свободу, договорившись с правительством об урегулировании обвинений. Ранее власти говорили, что задержанные согласились передать государству активы более чем на $100 млрд. Но в декабре саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джадаан заявил, что государство получило активы стоимостью около $13,3 млрд. Антикоррупционная кампания была положительно встречена обычными саудовцами на фоне экономических проблем, связанных со снижением цен на нефть, хотя она напугала иностранных инвесторов.

Пока неясно, что именно правительство собирается делать с ними. Как утверждают источники Reuters, правительство может передать их в распоряжение министерств и госкомпаний или создать компанию, занимающуюся частными авиаперевозками.

Но эта ситуация уже привела к снижению таких авиаперевозок в стране, отмечает агентство. По словам его источников, некоторые богатые саудовцы теперь добираются на обычных рейсах до ОАЭ, Бахрейна или других стран и уже там заказывают частные самолеты.

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