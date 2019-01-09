Reuters узнал о десятках «брошенных» в Саудовской Аравии бизнес-джетов
В Саудовской Аравии десятки самолетов стоимостью в сотни миллионов долларов, принадлежащих частным лицам или чартерным компаниям, простаивают в аэропортах и не летают, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией. Это подчеркивает, как антикоррупционная компания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана, во время которой были арестованы сотни принцев, бизнесменов и чиновников, напугала элиту страны.