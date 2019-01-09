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17:06 (мск), источник: Ведомости

Бензин на заправках стал дорожать из-за повышения НДС

Правительство разрешило нефтяным компаниям в январе поднять цены на АЗС на 1,7%.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Вслед за ростом НДС с 1 января 2019 года на 2 процентных пункта (до 20%) начало дорожать топливо на российских АЗС. 10 нефтяных компаний, которые в прошлом году подписали соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой об ограничении мелкооптовых цен, в январе могут поднять цены на заправках на 1,7%.

В Московском регионе, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), все возможное повышение цены уже произвел «Лукойл». Дизельное топливо на АЗС компании подорожало на 1,69% (до 47,51 руб. за литр), бензины Аи-92 и Аи-95 — ровно на 1,7% (до 43,17 и 47,14 руб. за литр соответственно).

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«Роснефть», по данным МТА, подняла средние цены на АЗС на дизельное топливо на 1,5% (до 45,50 руб. за литр), а бензины подорожал на 0,6% (до 41,99 и 45,77 руб. за литр). «Газпром нефть» индексировала цены на дизельное топливо на 1,62% (до 46,23 руб. за литр), а цены на бензины оставила прежними (41,86 руб. за Аи-92 и 45,08 руб. за Аи-95). На московских АЗС «Татнефти», по данным МТА, никакие цены не изменились.

Представители нефтяных компаний пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

На Shell цена выросла на 0,6% на дизельное топливо — теперь литр стоит 48,06 руб. — и на 0,5% на Аи-98 (53,78 руб за литр). АЗС «Тиса» наоборот, снизила цены на бензины на 1,4% (до 41,80 руб. за литр). В прошлом году на АЗС этой компании (их три в Москве) средние цены были на 0,44% выше цен других АЗС.

В среднем по Москве дизельное топливо подорожало на 50 коп. (1,07%), Аи-92 на 19 коп. (0,45%), АИ-95 на 20 коп. (0,43%), а Аи-98 — на 31 коп. (0,6%), сообщает ассоциация. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в первый день нового года бензин Аи-92 подорожал на 4% до 30,01 руб за литр, Аи-95 — на 5,8% до 30,92 руб за литр.

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Стоимость нефтепродуктов в рознице растет во всех регионах. Цены на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт» («Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова) в Приморье выросли на 1,6−1,7%, «Роснефть» в том же регионе увеличила цены на 1,6% по всем видам топлива, передает «Интерфакс» В управлении ФАС по Томской области «Интерфаксу» сообщили, что в начале января на 1,6% выросли розничные цены на зимнее дизельное топливо. «Роснефть» увеличила цены на дизельное топливо на своих АЗС в регионе также на 1,6%. Подняла цены в Поволжье и подконтрольная ей «Башнефть», передает «Интерфакс» данные ООО «Башнефть-розницы».

Цены на АЗС в России в прошлом году начали расти сразу после выборов в марте президента Владимир Путина. В начале лета правительство договорилось с нефтяниками, что они не будут повышать цены на АЗС. Вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак провели несколько встреч с нефтепереработчиками, договорились отменить плановое повышение акцизов с 1 июля и разработали экстренные способы воздействия на ситуацию — а именно предупредили, что доведут экспортную пошлину на все нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Но цены на мелкооптовом рынке продолжили расти осенью. В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев в ультимативной форме потребовал от правительства не допустить роста цен на бензин. Минэнерго, ФАС и 10 нефтяным компаниям пришлось заключить соглашения и указать предельные мелкооптовые цен на топливо для каждого региона, а также записать в соглашении, что в январе цены на АЗС могут вырасти максимум на 1,7%, а в каждый следующий месяц — на 0,33%, таков прогноз инфляции.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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