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19:49 (мск), источник: Daily Storm

Работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых

Так компании снимают с себя ответственность за работников и уходят от уплаты налогов.

Источник: РИА "Новости"

В Москве компании начали оформлять сотрудников как самозанятых. Это позволяет сэкономить на налогах за сотрудников. Нахождение работника на рабочем месте оформляют через договор аренды рабочей площади.

В конце ноября 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых. В эту категорию попадают граждане России и стран ЕАЭС, которые занимаются выполнением каких-либо работ для физлиц с целью получения систематической прибыли. Сюда попадают домашние кондитеры, сиделки, няни, репетиторы и так далее.

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При этом в законе отмечается, что самозанятые не состоят в трудовых отношениях с работодателем и сами, в отличие от ИП, не могут нанимать сотрудников.

Для самозанятых предусмотрены налоговые льготы — налоговая ставка 4%, постановка на учет — добровольная. Применение налога в РФ предусмотрено с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В качестве первых регионов, где будет вводиться процедура регистрации самозанятых, выбрали Москву, Московскую и Калужскую области и Республику Татарстан.

Для упрощения регистрации самозанятых даже разработали мобильное приложение «Мой налог», где через телефон можно подать все необходимые документы в ФНС. СМИ в январские праздники радостно рапортовали: «Приложение “Мой налог” скачали более 5000 раз».

Однако, как выяснил Daily Storm, некоторые работодатели в Москве и Московской области начали трудоустраивать своих сотрудников как самозанятых, оформляя при этом с ними договор аренды рабочей площади.

«Зарплата при этом выплачивается втемную полностью, — рассказал компьютерный мастер Игорь, которого устроили в Москве как самозанятого. — Договор аренды с нами заключают на случай, если придет проверка из ФНС или трудовой инспекции».

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Более того, согласно новому закону, компании, работающие с самозанятыми, получают налоговые льготы. То есть компания, которая уволит своего сотрудника, оформит его как самозанятого и избежит уплаты налогов, может еще и получить льготные условия от государства.

В Трудовой инспекции города Москвы прокомментировать новый метод трудовых отношений не смогли. Единственный сотрудник, который отвечает за взаимодействие со СМИ, оказался недоступен для звонков, до руководства инспекции дозвониться нереально.

Daily Storm направил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать ситуацию.

Получить комментарии у авторов закона о самозанятых также не удалось. Заместитель председателя Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Леонид Симановский в разговоре с Daily Storm заявил, что авторы закона «договорились не комментировать это» и порекомендовал обратиться к председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. Пресс-секретарь Макарова заявила, что тот находится в Думе и ответить не может, а в Госдуме заявили, что Макаров заболел.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов рассказал, что закон о самозанятых изначально был недоработан.
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«Закон сырой. Вероятно, он будет дорабатываться с учетом той практики, которая складывается. В силу роста налоговой и фискальной нагрузки на предприятия и на граждан, отдельные предприниматели будут рассматривать такой механизм в качестве оптимизации налогов. В первую очередь тут компании экономят на страховых взносах. Ведь с 1 января очень многие организации, которые были на УСН (упрощенная система налогообложения), лишились налоговой льготы 20% по страховой ставке за сотрудника и теперь будут выплачивать 30%, — объясняет экономист. — Плюс увеличение НДС, индексация акцизов, рост тарифов на топливо и коммунальные платежи, конечно, провоцирует бизнес на поиск таких полулегальных способов оптимизации налогов».

По словам Алисенова, изменения в законе произойдут только после его «обкатки» — минимум через год. Еще одним негативным моментом закона о самозанятых стало то, что многие ИП, имеющие доход менее 2,4 миллиона рублей, планируют регистрироваться как самозанятые, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

«В итоге мы получаем вывод сотрудников за штат, переход ИП к другой системе налогообложения и как следствие — уменьшение налоговых платежей в регионах», — подытожил Алисен Алисенов.

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