Источник: «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ — Собеседник агентства отметил, что тарифы могут вырасти на уровень инфляции прошлого года.
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ — Собеседник агентства отметил, что тарифы могут вырасти на уровень инфляции прошлого года.
Авиакомпания «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях на уровень инфляции 2018 года. О такой возможности ТАСС сообщил источник в группе «Аэрофлот».
«Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса (сейчас низкий сезон и любое повышение тарифов сразу сказывается на снижении спроса, таким образом, повышение будет реализовываться в период сезонного роста спроса)», — сказал собеседник агентства.
На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием «Аэрофлота».
Согласно предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4,2%.
S7 пока не планирует повышать цены на билеты, рассказали ТАСС в авиакомпании. Там также отметили, что наибольшее влияние на стоимость перевозки оказывают топливо и валютный курс.
«Объективная оценка показывает, что для компенсации роста себестоимости тариф необходимо увеличивать.
В Utair в свою очередь сообщили, что с начала года не поднимали цены на перевозку пассажиров.
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