Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 фактов о свиньях, которые вы не знали
Шесть аэропортов, где взлет и посадка запомнятся надолго
Сергей Безруков впервые показал новорожденного сына
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны
История приезжего, за год купившего квартиру в Москве
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
В Израиле проводят массовые депортации украинцев
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Как впишется в «Спартак» Гулиев. Чем он лучше остальных
Усик идет за Поветкиным? Украинец почти получил нового соперника
СМИ узнали причину смерти певца Криса Кельми
Умер 30-летний актер Владимир Дыховичный
«Первое в истории ДТП двух роботов»: что это было? (видео)
Штраф 5 000 рублей — скоро за отсутствие ОСАГО
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
12Католики по всему миру встретили Рождество
20:36 (мск), источник: ТАСС

Источник: «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ — Собеседник агентства отметил, что тарифы могут вырасти на уровень инфляции прошлого года.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях на уровень инфляции 2018 года. О такой возможности ТАСС сообщил источник в группе «Аэрофлот».

«Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса (сейчас низкий сезон и любое повышение тарифов сразу сказывается на снижении спроса, таким образом, повышение будет реализовываться в период сезонного роста спроса)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе факторов, из-за которых возможно повышение тарифа, «конечно, стоимость авиаГСМ и валютный курс».

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием «Аэрофлота».

Читайте также
Авиабилеты гонятся за ценой керосина

Согласно предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4,2%.

S7 пока не планирует повышать цены на билеты, рассказали ТАСС в авиакомпании. Там также отметили, что наибольшее влияние на стоимость перевозки оказывают топливо и валютный курс.

«Объективная оценка показывает, что для компенсации роста себестоимости тариф необходимо увеличивать. По-прежнему основными факторами, влияющими на рентабельность авиаперевозок, остаются стоимость топлива и валютные курсы. Он них будет зависеть ситуация на рынке», — сказали в пресс-службе S7.

В Utair в свою очередь сообщили, что с начала года не поднимали цены на перевозку пассажиров.

Читайте также:

Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Посла Японии вызвали в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах
Работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых
Модель испортила снимки знаменитостей на «Золотом глобусе»
СМИ узнали о десятках брошенных саудовцами бизнес-джетов
Как будут назначаться пенсии в 2019 году
Саратовский мэр поехал на работу на автобусе и опоздал
Российскому хоккеисту предложили пожизненный запас водки
Спорт
«Россия достигла понимания с WADA»: что дальше? В Москве ждут экспертов и уверяют, что база Московской лаборатории готова к переезду на Запад
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Автобус для ядерной войны: фото неизвестной версии ГАЗ-66 В 1964 году советские инженеры создали «атомостойкий» кузов КЗ-1, который установили на шасси «шишиги»
Кино
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал Меган Маркл, которая оставила актерскую карьеру, может вернуться к съемкам в прославившем ее проекте «Форс-мажоры»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
В Брянске врач отказалась осматривать плачущего ребенка 454
Обсуждение внешности 306
Подали на развод. Все правильно, но почему-то грустно.. 214
Детская скорая 182
Леди
Все об уколах красоты, спорте и макияже 41-летней Ольги Орловой Раскрываем все секреты — не без помощи эксперта
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь