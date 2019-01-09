Источник: «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях

Источник: Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях на уровень инфляции 2018 года. О такой возможности ТАСС сообщил источник в группе «Аэрофлот».

«Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса (сейчас низкий сезон и любое повышение тарифов сразу сказывается на снижении спроса, таким образом, повышение будет реализовываться в период сезонного роста спроса)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе факторов, из-за которых возможно повышение тарифа, «конечно, стоимость авиаГСМ и валютный курс».

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием «Аэрофлота».

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Согласно предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4,2%.

S7 пока не планирует повышать цены на билеты, рассказали ТАСС в авиакомпании. Там также отметили, что наибольшее влияние на стоимость перевозки оказывают топливо и валютный курс.

«Объективная оценка показывает, что для компенсации роста себестоимости тариф необходимо увеличивать. По-прежнему основными факторами, влияющими на рентабельность авиаперевозок, остаются стоимость топлива и валютные курсы. Он них будет зависеть ситуация на рынке», — сказали в пресс-службе S7.

В Utair в свою очередь сообщили, что с начала года не поднимали цены на перевозку пассажиров.