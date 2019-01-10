Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шесть полов: ПАСЕ выдвинула условия России
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
В Израиле проводят массовые депортации украинцев
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла
Башаров сбежал из России после скандала
В Сети обсуждают выступающую грудь жены Порошенко - фото
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Самый богатый человек в мире объявил о разводе
В РФ впервые за полгода выросли цены на бензин
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
30Кого мы потеряли в 2018 году
05:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Санкции махнули «черным крылом»

Как выяснил «Ъ», санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Теперь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» пытаются найти возможность выпуска аналогов в России, но для этого нужны длительные ОКР и сертификация, что может задержать запуск самолета в серию с 2020 года на несколько лет. Другой вариант — заменить композиты на металл, но в ОАК это рассматривать не хотят и утверждают, что решат вопрос. Эксперты согласны, что отказ от «черного крыла» лишает смысла проект, стоимость которого оценивалась Счетной палатой в 438 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП “Технология” имени Ромашина» («Ростех») поставили под угрозу создание композитного «черного крыла» для текущего ключевого перспективного проекта в российском гражданском авиапроме — самолета МС-21. О сложностях с поставками импортных композитов «Ъ» рассказали два топ-менеджера отрасли и подтвердил высокопоставленный чиновник в аппарате правительства. По их словам, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло — одним из его конкурентных преимуществ.

Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

Сейчас готовы три опытных образца МС-21−300 с «американской» нитью, четвертый самолет в стадии сборки. Весь проект Счетная палата оценивала в 438 млрд руб.

«Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы», — уточнил один из собеседников «Ъ». Вариантов немного, признается другой, с учетом «весьма крепких» американо-японских отношений рассчитывать на возобновление поставок не стоит: «Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее». Теоретически специализацию может освоить Елабужский завод композитных изделий, но придется провести ОКР и найти станочно-производственный парк, подчеркивает он, «а это приведет к сдвигу сроков вправо как минимум до 2025 года».

Читайте также
Объединенная авиастроительная госкорпорация

Второй вариант — подключение к импортозамещению структур «Росатома», «они уже обещали рассмотреть варианты оказания помощи». По данным «Ъ», проблема обсуждалась на совещании с участием чиновников правительства, структур ОАК и «Ростеха», а также «Росатома». По итогам «композитный дивизион» «Росатома» (Umatex) согласился участвовать в проекте разработки и тестировании материалов для МС-21, заказчиком работ станет «Аэрокомпозит». Но, как заметил один из собеседников «Ъ», сейчас в РФ нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты, и прогнозировать сроки для ОКР крайне сложно.

Третий вариант — самый радикальный: по сведениям «Ъ», ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского предложили избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле. Это сократит сроки задержки программы, но «убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера», говорит собеседник «Ъ». Также, по мнению источников «Ъ», замена материала чревата сложностями с сертификацией МС-21: необходим повторный цикл испытаний, что скажется и на сроках.

В «Росатоме» не стали комментировать ситуацию.

В «Ростехе» называют проблему «надуманной»: «Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается».

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что японская компания под давлением США перестала поставлять в РФ композиты, которые использовались в крыле МС-21, в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили «Ъ»: «В правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует».

Видео
«Все идет по плану»: именем Летова назовут если не аэропорт, то самолет

В ОАК связывают санкции в отношении «Аэрокомпозита» с конкуренцией в нише высокомаржинальных среднемагистральных самолетов. «Эта гражданская компания никак не связана с ОПК, после включения “Аэрокомпозита” в санкционные списки мы начали процедуру обжалования», — подчеркивают в корпорации. В РФ есть мощности, компетенции и поставщики, необходимые для создания полимеров, при финансовой и организационной поддержке Минпромторга осваивается цепочка производства, заверяют в ОАК.

«Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена дополнением к сертификату типа без изменения сроков сертификации», — утверждают в корпорации, обещая выдержать сроки поставок МС-21 «Аэрофлоту», которые запланированы на 2020 год. В Минпромторге «присоединились» к комментарию ОАК, в «Аэрофлоте» и Росавиации отказались обсуждать ситуацию.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что создание МС-21 без композитного крыла не имеет смысла, поскольку «есть готовый Ту-204 с металлическим крылом без санкционных рисков», незначительное перепроектирование под двигатель ПД-14 позволит повысить его эффективность. Но это не приведет к созданию лайнера, «конкурентоспособного в сравнении с новейшими Boeing и Airbus».

Эксперт полагает, что авиапрому важно получить компетенции в производстве «черного крыла»: тогда перед самолетом откроется не только российский, но и другие рынки, в том числе иранский.

Эти технологии важны и для кооперации с Китаем по дальнемагистральному CR-929, добавляет Олег Пантелеев, так как «без крыла участие России в совместном проекте будет выглядеть довольно бледно».

Иван Синергиев, Герман Костринский, Владимир Дзагуто

 Рядовым россиянам опять придется раскошелиться
У России назревают новые проблемы с ближайшими соседями
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Украинские военные похитили молодого футболиста из Крыма
Умер последний глава Верховного Совета СССР
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
UFC признала прием российского бойца лучшим в году
Модель испортила снимки знаменитостей на «Золотом глобусе»
Спорт
«Ман Сити» забил 9 мячей в полуфинале Кубка английской лиги Один из голов на свой счет записал бывший футболист «Уфы», украинский полузащитник Александр Зинченко
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Создатели Promobot об аварии с Tesla
Авто
Автобус для ядерной войны: фото неизвестной версии ГАЗ-66 В 1964 году советские инженеры создали «атомостойкий» кузов КЗ-1, который установили на шасси «шишиги»
Кино
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал Меган Маркл, которая оставила актерскую карьеру, может вернуться к съемкам в прославившем ее проекте «Форс-мажоры»
Недвижимость
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
Обсуждение внешности 332
Случаи на свадьбе 235
Подали на развод. Все правильно, но почему-то грустно.. 228
о роли жены директора в системе управления 201
Леди
Все об уколах красоты, спорте и макияже 41-летней Ольги Орловой Раскрываем все секреты — не без помощи эксперта
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь