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02:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минпромторгу и Росимуществу показали химический процесс

Конкурсный управляющий красноярского химкомбината «Енисей» Николай Долгушев потребовал взыскать с Минпромторга, Росимущества и экс-директора предприятия около 1 млрд руб. Он уверен, что предприятие обанкротилось из-за бездействия Минпромторга, который не помог заводу справиться с долгами после реорганизации. При этом кредиторы комбината вынуждены платить около 100 млн руб. в год за содержание объектов, участвующих в производстве боеприпасов, так как Росимущество не принимает их на баланс. Юристы считают, что привлечь госорганы к ответственности в данном случае будет сложно.

В начале февраля Красноярский арбитражный суд рассмотрит заявление конкурсного управляющего красноярского химкомбината «Енисей» (специализируется на оружейном порохе и твердом ракетном топливе) Николая Долгушева о привлечении к субсидиарной ответственности Минпромторга, Росимущества и бывшего гендиректора предприятия Валерия Ануфриева. Господин Долгушев считает, что ответчики должны выплатить комбинату 938,7 млн руб., поскольку, по его мнению, именно из-за бездействия лиц, контролирующих должника, комбинат попал под банкротство и не может полностью погасить требования кредиторов.

«Енисей» был реорганизован распоряжением президента Владимира Путина в 2007 году. Для создания на базе комбината казенного предприятия к нему присоединили дочерние предприятия «Лакокраска», «Енисейвторвзрыв» и «Енисейэнергосервис». В результате к «Енисею» перешли и обязательства по оплате долгов «дочек». К весне 2008 года они превысили 1,1 млрд руб., средств для их оплаты химкомбинат не имел.

С присоединением «дочек» «Енисей» также получил на баланс опасные производственные объекты, для которых необходим особый порядок обеспечения безопасности, что требует значительных средств, говорит управляющий.

Однако Минпромторгом не были приняты меры по реорганизации «Енисея» в казенное учреждение и не были выделены субсидии для предупреждения банкротства, сообщил суду Николай Долгушев.

Комбинат был признан банкротом в 2011 году. По оценкам управляющего, поскольку Росимущество не оформило передачу федерального имущества должнику, права хозяйственного ведения на имеющиеся у него объекты «Енисей» был вынужден добиваться в суде.

Затраты на оформление прав превысили 65,5 млн руб. Кроме этого, федеральные органы не приняли на свой баланс объекты, участвующие в производстве порохов и ракетного топлива.

«Эти объекты до сих пор находятся на балансе комбината, несмотря на решение суда о передаче их Минпромторгу и Росимуществу. Если бы выполнялись решения суда по передаче этих объектов, я не стал бы требовать привлечения к субсидиарной ответственности. Собственники не забирают эти объекты, я вынужден содержать их за счет средств кредиторов», — заявил «Ъ» господин Долгушев. По его оценкам, в среднем затраты на эти цели составляют около 100 млн руб. в год.

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Всего с начала конкурсного производства на содержание объектов, выплату зарплаты сотрудникам, налогов, коммунальных платежей, обеспечение безопасности было потрачено за счет конкурсной массы более 755 млн руб. Этой суммы было бы достаточно для погашения всей задолженности предприятия, включенной в реестр кредиторов, отмечает господин Долгушев. По его словам, невозможно удовлетворить требования кредиторов за счет реализованного имущества, так как все средства идут на погашение текущих платежей. В Минпромторге и Росимуществе на запросы «Ъ» вчера не ответили.

По оценкам юристов, шансы привлечь госорганы к субсидиарной ответственности крайне малы. Скорее всего, в данном случае суд привлечет к субсидиарной ответственности только бывшего директора предприятия, считает управляющий партнер юридического агентства «Экви» Кирилл Кузнецов. Он отмечает, что заявления о субсидиарном взыскании в отношении госорганов подаются крайне редко. Привлечь государственные органы к ответственности очень сложно, и чем крупнее сумма взыскания, тем сложнее, отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

«Не думаю, что данная попытка будет успешной. Удовлетворение такого заявления откроет ящик Пандоры, и во всех банкротствах ФГУПов кредиторы будут стараться переложить долги на государство», — говорит он.

Оксана Павлова, Новосибирск

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