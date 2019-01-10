Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каникулы продолжаются: кошки, создающие хорошее настроение
Шесть аэропортов, где взлет и посадка запомнятся надолго
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
«Мои пальцы напоминали клыки вампира»: истории о маникюре
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Елизавета Боярская впервые за месяц «отдыхает» от сына
Чулпан Хаматова показала подросших дочерей
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
Ирину Безрукову в новом образе не узнали поклонники
Фандеру на чувственном снимке сравнили с произведением искусства
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
11:05 (мск), источник: РИА Новости

В «Роскосмосе» назвали заявления Счетной палаты и ГП о нарушениях пиаром

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что заявления Счетной палаты и Генпрокуратуры о финансовых нарушениях в госкорпорации наносят ей экономический ущерб, сделаны ради пиара. Он также заявил об информационной атаке на «Роскосмос», объяснив ее среди прочего происками конкурентов.

Источник: РИА Новости
«Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте, а не рассказывайте обывателю, как всё у других плохо», — сказал он в интервью РБК.

По словам Рогозина, он назначен в «Роскосмос» для устранения финансовых нарушений. «Зачем же все время говорить о том, что было? Вы думаете, это помогает новой администрации “Роскосмоса” взаимодействовать со страховщиками, кредиторами и партнерами по бизнесу? Нет. Поэтому я бы призвал действительно уважаемых мною коллег из надзорных и контрольных органов к большей сдержанности в работе со служебной информацией», — заявил он.

Он также согласился с заявлением руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко о том, что на госкорпорацию ведется информационная атака.

«Да, она имеет место. У нее три источника. Первый — это особое отношение в обществе к нашим позициям в космосе. «Роскосмос» всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу «шеф, всё пропало!», а иногда и юродивые вопли: «Прости нас, Юра!» — сказал Рогозин.

Второй источник информационной атаки, по его мнению, — сознательная работа конкурентов «Роскосмоса» по подрыву авторитета отрасли. «Мы знаем авторов этой кампании. Называть их в интересах дела не буду», — сказал глава компании.

Третьим источником атаки он «назвал непрофессионализм отдельных журналистов, которые ради ярких заголовков готовы распространять чушь и пользоваться при этом мнением неизвестных в отрасли «экспертов».

По словам Рогозина, «Роскосмос» начнет использовать для распространения информации собственных экспертов. «Мы сейчас выстроили конструктивные отношения с академией Циолковского, с независимыми экспертами, будем снабжать их всей необходимой информацией во избежание появления необъективных оценок», — сказал он.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 ноября 2018 года заявил, что в «Роскосмосе» выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов — нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины. Два дня спустя официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждены 16 уголовных дел, еще 44 материала передали следователям. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Выявили более 1,7 тысячи нарушений закона, к ответственности привлекли более 200 сотрудников отрасли.

Сначала в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что проверка с нарушениями касается 2017 года, то есть еще прежнего руководства госкорпорации, а нынешнее активно помогает проверяющим. Потом в интервью РИА Новости глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко уточнил, что нарушения были в 2004—2014 годах, то есть касаются не госкорпорации, а ее предшественника — Федерального космического агентства. При этом Устименко отметил, что воспринимает все обвинения в адрес «Роскосмоса» как информационную атаку на отрасль.

В то же время первый замгендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников привел третью версию. Недочеты, о которых объявила Счетная палата, сказал он, были посвящены результатам работы за 2014−2016 годы.

Спустя несколько дней свои замечания высказал премьер Дмитрий Медведев. По его данным, за девять месяцев 2018 года федеральная целевая программа развития космодромов в 2017—2025 годах показала низкую эффективность. Премьер поручил «Роскосмосу» до 20 декабря 2018 года доложить в правительство о принятых мерах по устранению замечаний.

 В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Лаос передал России тридцать танков Т-34
При создании «российского Hubble» похитили 28,5 млн рублей
Двадцатый случай за 3 дня: как обворовывают российских туристов
Трамп ошибся в слове. Теперь его называют Форрестом Трампом
Кот искусствоведа испортил картину почти за полмиллиона рублей
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
UFC признала прием российского бойца лучшим в году
В ЦАР не исключили размещения российской базы
Спорт
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону» Неплохо так
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
Чем удивила Америка: железные собаки и авто с ногами Американская выставка электроники CES в Лас-Вегасе уже давно не место, где показывают компьютеры или телевизоры. Сейчас на CES можно увидеть массу разработок в мире транспорта! Рассказываем про самое интересное
Кино
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал Меган Маркл, которая оставила актерскую карьеру, может вернуться к съемкам в прославившем ее проекте «Форс-мажоры»
Недвижимость
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Реки пива и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Как эффективно помыть москитную сетку
Дети
Улыбку молодой мамы из Тюмени признали самой красивой в мире Елена Станиславская воспитывает дочку Софию (фото)
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь