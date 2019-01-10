В «Роскосмосе» назвали заявления Счетной палаты и ГП о нарушениях пиаром

Источник: РИА Новости

«Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте, а не рассказывайте обывателю, как всё у других плохо», — сказал он в интервью РБК.

По словам Рогозина, он назначен в «Роскосмос» для устранения финансовых нарушений. «Зачем же все время говорить о том, что было? Вы думаете, это помогает новой администрации “Роскосмоса” взаимодействовать со страховщиками, кредиторами и партнерами по бизнесу? Нет. Поэтому я бы призвал действительно уважаемых мною коллег из надзорных и контрольных органов к большей сдержанности в работе со служебной информацией», — заявил он.

Он также согласился с заявлением руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко о том, что на госкорпорацию ведется информационная атака.

«Да, она имеет место. У нее три источника. Первый — это особое отношение в обществе к нашим позициям в космосе. «Роскосмос» всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу «шеф, всё пропало!», а иногда и юродивые вопли: «Прости нас, Юра!» — сказал Рогозин.

Второй источник информационной атаки, по его мнению, — сознательная работа конкурентов «Роскосмоса» по подрыву авторитета отрасли. «Мы знаем авторов этой кампании. Называть их в интересах дела не буду», — сказал глава компании.

Третьим источником атаки он «назвал непрофессионализм отдельных журналистов, которые ради ярких заголовков готовы распространять чушь и пользоваться при этом мнением неизвестных в отрасли «экспертов».

По словам Рогозина, «Роскосмос» начнет использовать для распространения информации собственных экспертов. «Мы сейчас выстроили конструктивные отношения с академией Циолковского, с независимыми экспертами, будем снабжать их всей необходимой информацией во избежание появления необъективных оценок», — сказал он.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 ноября 2018 года заявил, что в «Роскосмосе» выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов — нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины. Два дня спустя официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждены 16 уголовных дел, еще 44 материала передали следователям. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Выявили более 1,7 тысячи нарушений закона, к ответственности привлекли более 200 сотрудников отрасли.

Сначала в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что проверка с нарушениями касается 2017 года, то есть еще прежнего руководства госкорпорации, а нынешнее активно помогает проверяющим. Потом в интервью РИА Новости глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко уточнил, что нарушения были в 2004—2014 годах, то есть касаются не госкорпорации, а ее предшественника — Федерального космического агентства. При этом Устименко отметил, что воспринимает все обвинения в адрес «Роскосмоса» как информационную атаку на отрасль.

В то же время первый замгендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников привел третью версию. Недочеты, о которых объявила Счетная палата, сказал он, были посвящены результатам работы за 2014−2016 годы.