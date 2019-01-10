Нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара

Источник: РИА Новости

После этой новости марка Brent подорожала почти на пять процентов, пробив отметку 60 долларов. Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем. Что будет с ценами на черное золото и валютным рынком в ближайшие месяцы — в материале РИА Новости.

Прикрутят вентиль

В бюджет Саудовской Аравии на 2019 год заложена стоимость нефти в 80 долларов за баррель. Между тем котировки Brent на мировых рынках в конце декабря находились в районе 53−55 долларов за «бочку». Оптимизма участникам рынка не добавили даже итоги встречи ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Для Саудовской Аравии такая конъюнктура просто опасна: если большинство стран — производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне 50−60 долларов за баррель, то саудитам для выхода на бездефицитный бюджет требуются 95 долларов за «бочку».

Восемьдесят долларов за баррель позволят Эр-Рияду удержать дефицит государственного бюджета в пределах запланированных 35 миллиардов долларов, или 4,2% ВВП. То есть бюджетный дефицит Саудовской Аравии при оптимистическом сценарии окажется вдвое больше дефицита Италии, которую считают главной угрозой финансовой стабильности Евросоюза.

Если же котировки черного золота в новом году окажутся существенно ниже 80 долларов за баррель, Саудовской Аравии придется сокращать расходы и девальвировать риал, курс которого не менялся с момента падения цен на нефть в 2014—2015 годах. Это станет тяжелым ударом по благосостоянию саудитов, а также по политическим позициям наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салмана, и так подорванным из-за скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Неудивительно, что в свете таких перспектив Эр-Рияд решился на радикальные меры, намереваясь снизить к концу января экспорт нефти на 800 тысяч баррелей по сравнению с ноябрьским уровнем. По оценкам экспертов, этого может быть достаточно, чтобы уже к лету нефтяные котировки выросли до необходимого саудитам уровня.

Рынок тронулся

О планах Эр-Рияда по сокращению нефтяного экспорта в понедельник сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК. Сразу после этой новости котировки черного золота на мировых рынках начали расти, и к вечеру среды Brent подорожала почти на пять процентов, пробив отметку 60 долларов за баррель.

Эксперты считают, что в декабре, когда цена нефти упала до полуторагодовых минимумов, рынок оказался перепроданным и трейдеры только ждали повода для возобновления покупок. Теперь же котировки должны вернуться к «справедливым» ноябрьским уровням — 60−62 доллара за баррель.

Чуть позже, в феврале, когда поступление саудовской нефти на рынок действительно снизится, можно ожидать роста котировок до 65 долларов и выше. Затем должны дать эффект декабрьские договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Так что уже к весне мы вполне можем увидеть Brent дороже 70 долларов за баррель.

Скептики предупреждают, что дальнейший рост нефтяных цен выглядит маловероятным, поскольку такая конъюнктура приведет к резкой активизации сланцевой нефтедобычи в США. Однако аналитики Wood Mackenzie уверены, что приросту добычи сланцевой нефти на месторождениях в Пермском бассейне помешает отсутствие необходимой наземной инфраструктуры. Построить ее нефтяники смогут только к концу года.

Более реальным риском для рынка выглядит провал торговых переговоров между США и Китаем и возобновление с 1 марта торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Но и на этот случай у стран ОПЕК+ заготовлен адекватный ответ.

Еще в декабре участники альянса предупредили о возможности нового сокращения добычи, если нефтяные котировки не возобновят рост. «Если потребуется сократить добычу еще больше, мы обсудим это и примем оптимальное решение», — сообщил журналистам президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи в конце минувшего года.

Рубль тянется за нефтью

Рост нефтяных котировок благоприятно отразился на рыночных позициях российской валюты. Напомним: всю первую половину декабря рублю удавалось благополучно игнорировать и снижение западных фондовых индексов, и падение нефтяных котировок. Однако когда снижение перешло в обвал, американский индекс S&P500 обновил полуторагодовой минимум, а цены на нефть устремились к 50 долларам за баррель, негатив захлестнул и российские торговые площадки.

В последнюю неделю 2018 года доллар вплотную приблизился к отметке 70 рублей — уровню августа, когда инвесторы в панике выводили средства из России после сообщения о готовящихся в конгрессе США сразу двух санкционных законопроектах.

На прошлой неделе в отсутствие на рынке крупных продавцов валюты доллар даже ненадолго подскочил до отметки 71,45 рубля. Однако с окончанием новогодних каникул на фоне позитивных новостей с нефтяного рынка динамика радикально изменилась: российская валюта перешла к росту и во вторник доллар опустился ниже 67 рублей.

Новость Доллар обновил максимум марта 2016 года

В среду он отыграл около 20 копеек на опасениях провала американо-китайских торговых переговоров в Пекине. Тем не менее рубль сейчас котируется почти на три единицы дороже, чем в последний день 2018 года.

До конца этой недели главным фактором, определяющим настроение на валютном рынке, будут итоги визита американской торговой делегации в Пекин. На следующей неделе покупки валюты в рамках бюджетного правила возобновит Банк России, чем могут воспользоваться игроки на понижение рубля.