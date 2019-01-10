Дмитрий Рогозин поддержал идею участия России в проекте OneWeb

«Надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет. Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать», — сказал он.
«Роскосмос» считает, что этот проект все равно будет реализован.
Но лучше реализовать его с нашим участием. Более того, на втором этапе мы могли бы получить заказ на производство этих аппаратов на наших предприятиях. Сегодня «Роскосмос» и его предприятия производят подобного рода аппараты. Но мы никогда не делали большого количества серийных аппаратов такого плана. Здесь мы хотели бы эти компетенции приобрести за счет сотрудничества с компанией OneWeb.
Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»
При этом господин Рогозин отметил, что понимает «скепсис коллег из ФСБ». «Они и должны занимать самую скептическую позицию», — сказал глава «Роскосмоса».
Как сообщал «Ъ», признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. «Роскосмос» рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель «Союз» и, по сведениям «Ъ», была готова заключить еще одну сделку как минимум на пять ракет «Протон», что оказало бы существенную поддержку Центру имени Хруничева.